ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αγωνία για το κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με αιμάτωμα στον εγκέφαλο – Αναμένεται ιατροδικαστική έκθεση

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς «ως αρκετά κακοποιημένο» ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό κορίτσι βρισκόταν σε παιδική χαρά όταν λιποθύμησε, με αποτέλεσμα η μητέρα του να το μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πατέρας του παιδιού είναι αλλοδαπός.

Οι Αρχές διερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή ατύχημα, καθώς η οικογένεια έχει πολλά μέλη και δεν αποκλείεται να υπήρξε ατυχές συμβάν.

Η Ασφάλεια Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ η μητέρα του τριχρόνου, που είναι Ρομά, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου, σύμφωνα με το Creta24.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λευτέρης Αυγενάκης:Μεγάλη ικανοποίηση για την παραχώρηση της...

0
«Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη» Μεγάλη ικανοποίηση για την παραχώρηση...

Χαιρετισμός Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για...

0
Δύο κορυφαίες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας: τη μνήμη...

Λευτέρης Αυγενάκης:Μεγάλη ικανοποίηση για την παραχώρηση της...

0
«Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη» Μεγάλη ικανοποίηση για την παραχώρηση...

Χαιρετισμός Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για...

0
Δύο κορυφαίες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας: τη μνήμη...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το αβοκάντο ριζώνει στην Κρήτη: Πάνω από 15.000 στρέμματα καλλιεργειών στο νησί
Επόμενο άρθρο
Χαιρετισμός Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για τον εορτασμό των επετείων της Μάχης της Κρήτης και της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Παλιός καλός Τεντόγλου – Κορυφαία επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,46μ!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στην κορυφή με εντυπωσιακό τρόπο,...

Χανιά: Ρίγη συγκίνησης στα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Κώστα Ηλιάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκδηλώσεις μνήμης και αποκαλυπτήρια της Προτομής του Σμηναγού Κωνσταντίνου...

Ρέθυμνο:Γέλιο, σάτιρα και… ψάρια! Σήμερα η πρεμιέρα της «Φαύστας»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου, ανοίγει η αυλαία για τη...

Λευτέρης Αυγενάκης:Μεγάλη ικανοποίηση για την παραχώρηση της έκτασης στην Αμμουδάρα προς αξιοποίηση από τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη» Μεγάλη ικανοποίηση για την παραχώρηση...