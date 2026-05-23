Λευτέρης Αυγενάκης:Μεγάλη ικανοποίηση για την παραχώρηση της έκτασης στην Αμμουδάρα προς αξιοποίηση από τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ

«Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη»

Μεγάλη ικανοποίηση για την παραχώρηση της έκτασης στην Αμμουδάρα προς αξιοποίηση από τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ

Τη μεγάλη του ικανοποίηση για τη θετική εξέλιξη σχετικά με τη μακροχρόνια παραχώρηση μεγάλης έκτασης στην Αμμουδάρα από την ΕΤΑΔ προς αξιοποίηση από τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, εξέφρασε ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε με τη διοίκηση του συλλόγου.

Η πρόταση της ΕΤΑΔ προβλέπει την παραχώρηση χρήσης έκτασης περίπου 11.700 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Αμμουδάρας για χρονικό διάστημα 25 ετών, δημιουργώντας πλέον τις προϋποθέσεις ώστε ένας χώρος που για χρόνια παρέμενε αναξιοποίητος να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο για τις ανάγκες των αθλητών και των ακαδημιών του συλλόγου.

Από μια μεγάλη αγωνιστική επιτυχία… σε μια μεγάλη δικαίωση για τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ

«Μπορεί να μην έχουμε ακόμη ξεπεράσει τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια από τη μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ, όμως η ικανοποίηση για την οικογένεια του συλλόγου συνεχίζεται», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Γιατί όπως η ομάδα πάλεψε, διεκδίκησε και κατέκτησε επάξια τη διάκριση μέσα στο γήπεδο, έτσι και η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ εργάστηκε με σχέδιο, επιμονή και σοβαρότητα για να πετύχει μια εξίσου σημαντική νίκη για το μέλλον του αθλητισμού στο Ηράκλειο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται ένα σταθερό και μακροχρόνιο πλαίσιο που επιτρέπει στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ να σχεδιάσει με ασφάλεια την αναβάθμιση και την πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων στην Αμμουδάρα.

Σχεδόν 12 στρέμματα για αθλητισμό, υποδομές και προοπτική

Μια έκταση σχεδόν 12 στρεμμάτων στην Αμμουδάρα περνά πλέον σε μια νέα εποχή, με στόχο να μετατραπεί σε σύγχρονη αθλητική κυψέλη για τον ΟΦΗ και τη νεολαία του Ηρακλείου.

Η μακροχρόνια παραχώρηση δίνει πλέον τη δυνατότητα στον σύλλογο να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, αλλά και να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις για έργα που θα ενισχύσουν σημαντικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής.

Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ αριθμεί περίπου 2.000 αθλητές και αθλήτριες και επιτελεί καθημερινά πολύτιμο κοινωνικό και αθλητικό έργο, προσφέροντας διέξοδο και προοπτική σε εκατοντάδες παιδιά και νέους ανθρώπους. Με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης και τη θετική ανταπόκριση της ΕΤΑΔ, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις ώστε ένα διαχρονικό αίτημα της οικογένειας του ΟΦΗ να πάρει σάρκα και οστά.

Διαχρονική στήριξη στη μεγάλη οικογένεια του ΟΦΗ

Ο Λευτέρης Αυγενάκης επανέλαβε τη διαχρονική του στήριξη προς τον ΟΦΗ και ιδιαίτερα προς τον Ερασιτέχνη, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό ενός συλλόγου που υπηρετεί με συνέπεια όλα τα αθλήματα και προσφέρει σημαντικό έργο στη νεολαία και την κοινωνία του Ηρακλείου.

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια πραγματικά πολύ σημαντική στιγμή για τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, αλλά και συνολικά για τον αθλητισμό του Ηρακλείου. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

Ένας χώρος που για χρόνια παρέμενε ανενεργός και αναξιοποίητος μπορεί πλέον να αποκτήσει ζωή, προοπτική και ουσιαστικό αποτύπωμα για τη νέα γενιά αθλητών του τόπου μας.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, γιατί εργάστηκε με σοβαρότητα, επιμονή και ξεκάθαρο σχέδιο. Απέδειξε ότι όταν υπάρχει όραμα, ενότητα και συνεργασία, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα.

Ο ΟΦΗ είναι μια μεγάλη οικογένεια, με χιλιάδες παιδιά, αθλητές, γονείς και ανθρώπους που υπηρετούν καθημερινά τον αθλητισμό, τις αξίες και την κοινωνική προσφορά.

Ευχαριστούμε την ΕΤΑΔ για τη θετική αυτή εξέλιξη, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ένα έργο που μπορεί να αλλάξει τον αθλητικό χάρτη της περιοχής μας.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια που δίνει προοπτική στη νεολαία και ενισχύει τον αθλητισμό της Κρήτης και του Ηρακλείου.»