Ηράκλειο : Ανάρτηση Βουλευτή ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη

Ο Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα social media:

«κ. Βρούτση, αποτελεί θεσμικό σας χρέος να δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση για την πορεία των αθλητικών έργων στο Ν. Ηρακλείου.

Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει συνέχεια!»

