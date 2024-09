Ηράκλειο:Διακεκριμένη Διάλεξη «Νικόλαος Κυλάφης 2024» στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Την 6η ετήσια Διακεκριμένη Διάλεξη «Νικόλαος Κυλάφης» θα δώσει για το 2024 o διακεκριμένος αστροφυσικός David Spergel, Πρόεδρος του Simons Foundation και Charles A. Young Professor of Astronomy Emeritus στο Πανεπιστήμιο Princeton (ΗΠΑ). Επίσης, από το 2016 έως το 2021 ο καθηγητής Spergel ήταν ο πρώτος διευθυντής στο κέντρο Υπολογιστικής Αστροφυσικής του Flatiron Institute στη Νέα Υόρκη, το οποίο χρηματοδοτείται από το Simons Foundation.

Η διάλεξη του καθηγητή Spergel, η οποία θα ακολουθήσει τη δημόσια τελετή αναγόρευσης, θα είναι ανοιχτή για το κοινό στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «The current state of cosmology» και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024, στις 14.00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο «Γ. Λιάνης» του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.

Ο τιμώμενος Καθηγητής Spergel είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για πλήθος καθοριστικών ανακαλύψεων που σχετίζονται με την κοσμολογία και τον υπολογισμό των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν τη δημιουργία και εξέλιξη του Σύμπαντος, καθώς και διάφορες εκδοχές για τη φύση της σκοτεινής ύλης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 400 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, που έχουν λάβει πάνω από 130.000 αναφορές. Επιπλέον έχει λάβει μια σειρά από ιδιαίτερα σημαντικά βραβεία μεταξύ των οποίων τα:

• Helen B. Warner Prize for Astronomy, από την American Astronomical Society (1994)

• Shaw Prize in Astronomy (2010) – συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο $1 εκατομμυρίου

• Dannie Heineman Prize for Astrophysics, από την American Astronomical Society (2015)

• Breakthrough Prize in Fundamental Physics (2018).

Είναι επίσης μέλος πολλών ακαδημαϊκών εταιρειών όπως, της National Academy of Sciences (2007) και της American Academy of Arts and Sciences (2012). Το 2012 χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους 25 “Most Influential Space Scientists” από το περιοδικό Time, καθώς και ένας από τους 10 πιο σημαντικούς επιστήμονες για το 2014, σύμφωνα με το διεθνούς φήμης περιοδικό Nature.

H Διακεκριμένη Διάλεξη «Ν. Κυλάφης» («Nick Kylafis» Distinguished Lectureship) θεσπίστηκε το 2019 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σε αναγνώριση της εξέχουσας 35ετούς επιστημονικής και διοικητικής συνεισφοράς του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Συνεργαζόμενου Μέλους ΔΕΠ του ΙΤΕ, Νικολάου Κυλάφη. Οι ακατάπαυστες προσπάθειές του για τη διαφύλαξη και ανάπτυξη της αριστείας στην Αστροφυσική στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έδρασαν καταλυτικά για την ίδρυση του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ, το 2018. Στο πλαίσιο της διάλεξης ένας διακεκριμένος θεωρητικός αστροφυσικός προσκαλείται ετησίως στο ΙΤΕ για μία σύντομη επίσκεψη.

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ φιλοδοξεί ο θεσμός της Διάλεξης «Ν. Κυλάφης» να αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία μιας παράδοσης επισκέψεων διακεκριμένων αστροφυσικών, οι οποίοι θα εμπνέουν με την παρουσία τους τις νεότερες γενιές επιστημόνων που εκπαιδεύονται στο ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα επικοινωνούν στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα της Κρήτης τα τελευταία επιτεύγματα στον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα της Θεωρητικής Αστροφυσικής.

Για παρακολούθηση της τελετής διαδικτυακά, ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://uoc-gr.zoom.us/j/81841397728?pwd=LMoybqe3CQV37tN7eE9ZB68wUn4jay.1