Ηράκλειο:Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα “Δίκτυα στην αρχαιολογία του Αιγαίου”από το Αρχαιολογικό Μουσείο

THE CONNECTED PAST – HERAKLION 2022

31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου / August 31 – September 2

Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου / Cultural – Conference Center of Heraklion

Δίκτυα στην αρχαιολογία του Αιγαίου

Networks in the archaeology of the ancient Aegean

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, σε συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική ομάδα «The Connected Past», σας προσκαλούν στο Διεθνές Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, με θέμα «Δίκτυα στην αρχαιολογία του Αιγαίου» («Networks in the archaeology of the ancient Aegean»), από 31 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Η χρήση εννοιών και μεθοδολογιών ανάλυσης δικτύων αποτελεί μια αρκετά διαδεδομένη προσέγγιση σε ποικίλα ερευνητικά πεδία. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται και στην αρχαιολογική έρευνα, με πολλές δημοσιευμένες μελέτες στον χώρο της αιγαιακής αρχαιολογίας, από τη Νεολιθική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα.

Ωστόσο, παρ΄ ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις ερμηνευτικές δυνατότητες που προσφέρουν οι μεθοδολογίες ανάλυσης δικτύων, ταυτόχρονα παρατηρείται έλλειψη εξοικείωσης τόσο με θεωρητικά ζητήματα όσο και με τις βασικές μεθόδους οπτικοποίησης και ανάλυσης δικτύων.

Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει, σε κάποιο βαθμό, το συνέδριο που περιλαμβάνει ανακοινώσεις 50 περίπου ερευνητών που ασχολούνται με την αρχαιολογία του Αιγαίου. Παράλληλα, η υλοποίηση σχετικού εργαστηρίου, που προσφέρεται από την επιστημονική ομάδα «Connected Past», παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες ερευνητές να αποκτήσουν εξοικείωση με μερικές από τις βασικές τεχνικές και μεθοδολογίες ανάλυσης δικτύων στην αρχαιολογία.

Πολλές ευχαριστίες οφείλονται στη Δημοτική Πολυμετοχική, Ανώνυμη Εταιρία Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε) και ιδιαίτερα στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και στην Αντιδήμαρχο Παιδείας και πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ κ. Στέλλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη, καθώς και στο Γραφείο Ενημέρωσης & Πληροφόρησης του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου για την ευγενική παραχώρηση ενημερωτικού υλικού.

Το Συνέδριο είναι ανοικτό για παρακολούθηση από το κοινό.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου και η αφίσα.

Ξανθουδίδου 2, Ηράκλειο. Τηλ. 2810-279000