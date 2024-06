Ηράκλειο : Με επιτυχία η Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα Erasmus+ “FEA-VEE”από το Εμπορικό Επιμελητήριο.

Επιτυχής Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο FEA-VEE – Fashion Earth Alliance – Vocational Excellence and Enterprise united for training, policy reform and sustainability in the fashion, textiles and apparel industries στις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το απόγευμα, στις 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:30, οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου πραγματοποίησαν μια ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση (multiplier event) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος “FEA-VEE” στις εγκαταστάσεις τους στην οδό Ικάρου και Αρχιμήδου 1, στη Νέα Αλικαρνασσό. Η εκδήλωση προσέλκυσε ευρύ κοινό και είχε ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για την διακρατική πλατφόρμα συνεργασίας που έχει δημιουργηθεί για να ενώσει επιχειρήσεις και εκπαιδευόμενους από όλη την Ευρώπη, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αριθμό έργου 101055934-FEA-VEE.

Το πρόγραμμα με τίτλο “Fashion Earth Alliance – Vocational Excellence and Enterprise united for training, policy reform and sustainability in the fashion, textiles and apparel industries (FEA-VEE)”, διάρκειας 48 μηνών, χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου περιφερειακών Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας (CoVE), που θα αποτελείται από παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπροσώπους της βιομηχανίας (επιμελητήρια, ενώσεις, εταιρείες, οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων κ.λπ.), και θα αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει πιο πράσινες και πιο βιώσιμες πρακτικές σε συνδυασμό με έξυπνες εξειδικεύσεις και εκπαίδευση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η εκπαίδευση θα απευθύνεται τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της μόδας, σε παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπροσώπους της βιομηχανίας (επιμελητήρια, ενώσεις, εταιρείες, οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων) καθώς και σε φοιτητές, απόφοιτους και εκπαιδευτές.

Η εκπαίδευση θα ωφελήσει τόσο τους νέους στην εύρεση εργασίας σε έναν τόσο περιζήτητο τομέα όπως η μόδα, όσο και το ίδιο το περιβάλλον, καθώς οι ασχολούμενοι με το αντικείμενο θα εκπαιδευτούν σε πιο βιώσιμες και πράσινες διαδικασίες.

Οι εταίροι του έργου είναι:

• Fthiotidos Chamber of Commerce – Greece

• Universitat Polutecnica De Catalunya – Spain

• Cambra Oficial de Comerc Industria I Navegacio de Barcelona – Spain

• European Fashion Council – Bulgaria

• Asociatia Romanian Fashion Council – Romania

• Universitatea de Arta Si Design Dincluj – Romania

• Italienische Handelskammer Fur Deutschland – Germany

• VDMD – Germany

• Sensus Stockholm – Sweden

• AKMI A.E – Greece

Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκαν:

1. Το πρόγραμμα σπουδών FEA – VEE

2. H online εκπαιδευτική πλατφόρμα FEA – VEE

3. Η online πλατφόρμα για διεθνείς συνεργασίες και δικτύωση

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο website του προγράμματος https://fea-vee.eu/