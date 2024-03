Ηράκλειο:Ημερίδα ΟΒΙ-ΕΡΟ για τις Εφευρέσεις στην Κρήτη

Ενημερωτική Ημερίδα

«Προστασία και αξιοποίηση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο»

Τετάρτη 20 Μαρτίου

ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Κρήτης

17:00-21:00

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI), το European Patent Office (EPO) και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ETEΠ-K), διοργανώνουν ενημερωτική Ημερίδα την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Κρήτης (Αρχιμήδους 1 και Ικάρου, Νέα Αλικαρνασσός), στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κρήτης και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Την εκδήλωση έχει κληθεί να χαιρετήσει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Μάξιμος Σενετάκης.

Οι εξειδικευμένοι ομιλητές θα αναπτύξουν τους τρόπους και τα μέσα που έχουν οι εταιρείες στη διάθεσή τους προκειμένου να προστατεύσουν τις εφευρέσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τα Εμπορικά τους Σήματα ώστε να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή τους. Θα αναλυθούν επίσης οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να αποτιμήσουν τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους, αλλά και να τα αξιοποιήσουν εμπορικά.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

17:00 – 17:30 Προσέλευση – Εγγραφή

17:30 – 17:40 Καλωσόρισμα

– Μάξιμος Σενετάκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων (tbc)

– Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Kρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης)

– Δρ. Μιχάλης Καθαράκης, CEO & Διαχειριστής Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)

– Ευάγγελος Γκλάκας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης

– Ράνια Ζαχαροπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI)

Συντονισμός: Ράνια Ζαχαροπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας ΟΒΙ

17:40 – 18:00 Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Επισκόπηση

Μικέλα Μαρκάκη, Δικηγόρος, Διεύθυνση Δικαστικού ΟΒΙ

18:00 – 18:20 Προστασία των Εφευρέσεων με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα

Δρ. Κυριακή Γλυνού, Χημικός, Εξετάστρια ΟΒΙ

18.20 – 18.40 Νέα Υπηρεσία για την Ενίσχυση Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Διερεύνηση και Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνίας

Χριστίνα Ανδρικοπούλου, Χημικός, Εξετάστρια ΟΒΙ

18.40 – 19.00 Προστασία Software και Αλγόριθμων. Πώς προστατεύεται η καινοτομία στην Πληροφορική

Vera Buriánek, Lawyer, Patent Developments and IP Lab, EPO

19.00 – 19.15 Διάλειμμα

19.15 – 20.00 Unitary Patent and the European Patent

Stylianos Alexandridis, Lawyer, Patent Developments and IP, EPO

20:00 – 20:20 Ηλεκτρονική Κατάθεση Εθνικού Σήματος

Γιώργος Κεφαλογιάννης, ΟΒΙ

20.20 – 20.40 Τα επόμενα βήματα μετά την αίτηση ΔΕ – Αποτίμηση αξίας και εμπορική

αξιοποίηση, Εκπρόσωπος Δικτύου ΠΡΑΞΗ (tbc)

Συνδιοργάνωση

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) www.obi.gr

European Patent Office www.epo.org

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ETEΠ-K) https://www.stepc.gr/

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ https://praxinetwork.gr/

Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής www.macc.gr

Οικονομικό Επιμελητήριο Κρήτης http://www.oeetak.gr