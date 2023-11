Ηράκλειο: Κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης με ένα ξεχωριστό υποβρύχιο μαθητές ομάδας ρομποτικής

Την κορυφή της Ευρώπης με ένα πολύ ξεχωριστό… υποβρύχιο κατέκτησαν μαθητές μέλη ομάδας ρομποτικής από το Ηράκλειο, που επιστράτευσαν την ευρηματικότητα και την δημιουργική ορμητικότητά τους και, μετά από πολλή δουλειά, κατάφεραν να ξεχωρίσουν στον διαγωνισμό Future League για την βιωσιμότητα του Science on Stage Europe, ενός μη κερδοσκοπικού διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν 35 χώρες από όλη την Ευρώπη.

Ο τελικός του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού διεξήχθη στο Βερολίνο στις 24 Νοεμβρίου και η ομάδα ρομποτικής και STEM του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Ηρακλείου Curie-osity ήταν εκείνη που προκρίθηκε και τελικά εκπροσώπησε την χώρα μας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και το βραβείο.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο φυσικός, υπεύθυνος του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου Αστρινός Τσουτσουδάκης. «Πέρασαν πολλοί μήνες εντατικής δουλειάς με αγωνίες και ξενύχτια, ανάμεσα σε μαθήματα και διαβάσματα, για να δικαιωθούν οι κόποι των πιο γλυκών παιδιών του κόσμου” ανέφερε στην ανάρτησή του. Και διευκρίνισε: « Τα ταλεντάκια μου της Curie-osity, της μιας από τις ομάδες ρομποτικής και STEM του 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου Κρήτης ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης, στο διαγωνισμό Future League για την βιωσιμότητα, του Science on Stage Europe με το πρότζεκτ τους Seewache, the guardian of the sea. Stay tuned γιατί δεν σκοπεύουν να σταματήσουν εδώ …»

Η πρωταθλήτρια ομάδα αποτελείται από τους Δάφνη Σιδεράκη και Ανθή Κοσμά από το Πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου, τον Κωνσταντίνο Κανακούδη από το Αμερικάνικο κολλέγιο Anatolia της Θεσσαλονίκης καθώς και την Νεφέλη Άρχου, την Φαίδρα Άρχου και τον Αλέξανδρο Πετράκη από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Υπεύθυνοι για τον συντονισμό των προσπαθειών των μαθητών, εκτός από τον Αστρινό Τσουτσουδάκη, Φυσικό, Υπεύθυνο 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου, είναι η Αναστασία Παπακωνσταντίνου, Βιολόγος στο Γυμνάσιο Γουβών και η Ηρώ Κολιάκου, υπεύθυνη STEM Centre του Anatolia College.

Στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Seewache, the guardian of the sea» κατασκευάστηκε υποβρύχιο με υψηλής ανάλυσης κάμερα που επικοινωνεί με κινητή συσκευή, φέρει αισθητήρες βάθους, θερμοκρασίας και φωτεινότητας και έχει τη δυνατότητα λήψης δειγμάτων νερού. Το μικρό ROV (remotely operating vehicle) καταδύεται αρχικά σε περιοχή υποψήφια για καλλιέργεια φυκιών και διερευνά την ύπαρξη συγκεκριμένων ποικιλιών τα οποία αποτελούν δείκτη ρύπανσης της περιοχής. Πρόκειται για ανθεκτικά είδη που έχουν επιζήσει σε βάρος άλλων ευπαθέστερων στην υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εφόσον οι συνθήκες κριθούν κατάλληλες στην συνέχεια καταδύεται ξανά με τους αισθητήρες και προσδιορίζονται οι κατάλληλοι τύποι βρώσιμων φυκιών.