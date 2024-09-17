Ηράκλειο:Νέα έκθεση του σπουδαίου Πολωνόυ ζωγράφου ARNOLD ANANICZIUS από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε, Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενεί τη νέα έκθεση του σπουδαίου Πολωνόυ ζωγράφου ARNOLD ANANICZIUS .Η έκθεση θα διαρκέσει από 16/09-22/09, ενώ 16/09 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης.
Η ΕΚΘΕΣΗ ARNOLD ANANICZIUS με τίτλο ” ESPRIT , ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΕΧΝΗ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΙΗΤΗΣ ZBIGNIEW HERBERT
Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜA ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ Β’ ΜΙΣΟΥ ΤΟΥ ΧΧ ΑΙΩΝΑ.
Ο ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1924 ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΕ ΤΗ Β’ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ την ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΓΙΓΑΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΖΩΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ.
Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ Δοκίμια ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΥΧΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ «Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ».
ΠΕΡΑΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ. Η ΒΑΘΙΑ ΕΝΟΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΠΙΟ ΕΠΙΦΗΜΩΝ ΠΡΙΓΚΙΠΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ. Ο ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΟΠΩΣ Ο ΕΡΜΗΣ ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΠΟΛΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΛΙΜΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ.
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ, Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΚΡΗΣΕΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗ ΓΚΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΟΡΦΕΑΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ, ΣΤΡΕΨΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ…
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