Ηράκλειο:Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής στο Δημοτικό Ωδείο Χερσονήσου

Σε υπογραφή σύμβασης με τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου, προχώρησε ο Δήμος Χερσονήσου.

Ειδικότερα, τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου, αναλαμβάνει ο μαέστρος και συνθέτης κ. Παναγιώτης Φουρναράκης. Κατά τη διάρκεια υπογραφής της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, ο κ. Φουρναράκης περιέγραψε το όραμα του για τη λειτουργία του ωδείου, για τη δημιουργία δημοτικής φιλαρμονικής μπάντας, αλλά και για την ίδρυση ορχήστρας έντεχνης μουσικής.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χερσονήσου τόνισε την ανάγκη Πολιτισμού και μουσικής παιδείας σε όλα τα όρια του Δήμου, αναφέροντας πως η εμπειρία, οι γνώσεις, αλλά και οι δυνατότητες του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, είναι ικανές να εγγυηθούν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

Αναφέρεται ότι με βάση τη σύμβαση, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο της οργάνωσης του Ωδείου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει: την ευθύνη της λειτουργίας του, όπως και την ευθύνη της τήρησης πλήρους αρχείου του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Χερσονήσου (Μαθητολόγιο, βιβλία πράξεων, πρωτόκολλο, μητρώο προσωπικού κλπ.) και του καθορισμού του αριθμού του διδακτικού/καλλιτεχνικού και επικουρικού (τακτικού και έκτακτου) προσωπικού, αναλόγως των αναγκών του, καθώς και τις Σχολές και τα Τμήματα αυτού. Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους.

Βιογραφικό νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Ο Παναγιώτης Φουρναράκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1963. Άρχισε μαθήματα πιάνου και ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων στο Ελληνικό ωδείο Ηρακλείου απ’ όπου αποφοίτησε με πτυχία πιάνου, ωδικής και αρμονίας. Συνέχισε τις σπουδές του στο Ελληνικό ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον Δημήτρη Κατσίμπα καθηγητή στο τμήμα μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή ορχήστρας της Ε.Λ.Σ. απ΄ όπου αποφοίτησε με πτυχία αντίστιξης και φούγκας.

Αμέσως μετά ξεκίνησε σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας με καθηγητή τον Θόδωρο Αντωνίου καθηγητή σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και τον Ιούνιο του 1996 απέκτησε δίπλωμα σύνθεσης με βαθμό άριστα παμψηφεί και πρώτο βραβείο. Έχει λάβει μέρος με έργα του στους διαγωνισμούς σύνθεσης, 49ο Festival International de musique de Besancon Franche, στο 33ο premio musicale (cita di Trieste) Italia, the Alea III international composition prize (Boston Uninercity), XXIX Queen prize for music composition Espana, Martirano composition award the University of Illinois. Τον Απρίλιο ττου 1995 πραγματοποίησε την πρώτη συναυλία με έργα του, στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου υπό την διεύθυνση του Θόδωρου Αντωνίου.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους πραγματοποίησε συναυλία με έργα του στο Άγιο Νικόλαο Κρήτης υπό την διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη.

Τον Απρίλιο του 1996 πραγματοποίησε συναυλία με έργα δικά του και του Θόδωρου Αντωνίου στον θεατρικό σταθμό Ηρακλείου.

Τον Φεβρουάριο του 1997 παρουσίασε στον θεατρικό σταθμό Ηρακλείου την καντάτα (Προμηθέας Δεσμώτης) για συμφωνική ορχήστρα, χορωδία, τενόρο και αφηγητή.

Τον Φεβρουάριο του 1997 ως μέλος της επιτροπής πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου δημιούργησε τον «πολιτιστικό χειμώνα» με σκοπό την προβολή όλων των Ηρακλειωτών καλλιτεχνών για 3 συνεχή έτη.

Τον Φεβρουάριο του 1997 σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών παρουσίασε το έργο του Διάλογοι ΙΙΙ στο ωδείο Φ. Νάκας η οποία αναμεταδόθηκε από το Γ΄πρόγραμμα της Ε.Ρ.Α.

Τον Ιούνιο του 1997 ως καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της μικτής χορωδίας και μαντολινάτας του Αγίου Δημητρίου πραγματοποίησε συναυλίες στην Αμερική στις πόλεις Ουάσιγκτον, Βοστόνη, Νέα Υόρκη καθώς και στον Καναδά στις πόλεις Τορόντο, Μόντρεαλ στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

Τον Μάιο του 1998 παρουσίασε το έργο του «Φαέθοντος Επιφάνεια» σε ποίηση Αντώνη Σανουδάκη στον θεατρικό σταθμό Ηρακλείου. Το έργο «Φαέθοντος Επιφάνεια» παρουσιάστηκε ξανά τον Αύγουστο του 1998 στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου ( Ηράκλειο – καλοκαίρι 98) υπό την διεύθυνση του Θόδωρου Αντωνίου.

Τον Δεκέμβριο του 1998 κυκλοφόρησε σε C.D. με την μικτή χορωδία και μαντολινάτα του Αγίου Δημητρίου 15 κλασικά Ελληνικά τραγούδια.

Τον Οκτώβριο του 1999 το ορατόριο Φαέθοντος Επιφάνεια κυκλοφόρησε σε C.D.

Τον Φεβρουάριο του 1999 δέχεται πρόσκληση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και παρουσίασε το έργο του «Εσωτερικές Φωνές».

Τον Μάρτιο του 1999 γίνεται μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Τον Ιούλιο του 2000 εμπνεύστηκε και υλοποίησε τον Διεθνή διαγωνισμό κιθάρας στον Δήμο Αρχανών.

Τον Απρίλιο του 2001, παρουσίασε έργα κλασσικής μουσικής με συμφωνική ορχήστρα και την μικτή χορωδία του Άγιου Δημητρίου στην Βασιλική του Άγιου Μάρκου.

Τον Απρίλιο του 2001, παρουσιάστηκε σε περιοδεία σε όλη την Κρήτη το μουσικό έργο του για παιδιά (Αστροπολιτείες).

Τον Αύγουστο του 2001 παρουσίασε στη Παναγία Γκουβερνιώτισα το έργο του «Μήδεια, Όπερα σε δύο πράξεις».

Τον Ιούνιο του 2002 η μουσική κίνηση Ηρακλείου τίμησε τον Ηρακλειώτη συνθέτη για το συνθετικό του έργο, πραγματοποιώντας συναυλία με έργα του στο φρούριο Κούλες.

Τον Ιούλιο του 2002 ως καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της μικτής χορωδίας και μαντολινάτας του Αγίου Δημητρίου πραγματοποίησε συναυλίες στην Αυστραλία στις πόλεις Μελβούρνη, Σίδνει, Αδελαΐδα, Καμπέρα.

Τον Ιούλιο του 2002 η Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό την διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη παρουσίασε το έργο του «Θέμα και παραλλαγές για ορχήστρα εγχόρδων».

Τον Μάρτιο του 2003 το Luisiana State University των Η.Π.Α. προχώρησε στην έκδοση ενός διπλού C.D. με έργα Αμερικανών και Ελλήνων συνθετών.

Όλα τα έργα ηχογραφήθηκαν από τη διάσημη σολίστ φλάουτου Ιβόνα Μπεάτα Γκλίνκα για λογαριασμό του Πανεπιστημίου. Το έργο ονομάζεται «Ηλιοστάλαγμα».

Τον Σεπτέμβριο του 2004 παρουσίασε στον θεατρικό σταθμό Ηρακλείου το έργο του «το όνειρο της Βροχής» για συμφωνική ορχήστρα υπό την διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη.

Τον Φεβρουάριο του 2005 παρουσιάζεται στην Αθήνα το έργο του «Υπερωκεάνια σε πλόες εσωτερικού» μουσική για θέατρο σε ποίηση Αντώνη Σανουδάκη.

Τον Ιανουάριο του 2006 δημιούργησε την ορχήστρα νέων του Δήμου Χερσονήσου με παιδιά από 8 έως 16 ετών.

Ως μέλος του Δ.Σ. του Ν.Ο.Π.Ε.Η. τον Δεκέμβριο του 2007 δημιούργησε τα μουσικά σύνολα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, την συμφωνική ορχήστρα, την μικτή χορωδία και την παιδική-νεανική χορωδία των οποίων είναι καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της συμφωνικής ορχήστρας.

Τον Μάιο του 2008 παρουσιάστηκε στην Αθήνα το έργο του «παραλλαγές για κουιντέτο εγχόρδων» σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών.

Από το 2009 και κάθε χρόνο περιοδεύει με την συμφωνική ορχήστρα σε όλες τις πόλεις της Κρήτης με συναυλίες κλασικής μουσικής.

Το 2011 παρουσίασε το έργο του «Φαντασία» για κόρνο και συμφωνική ορχήστρα αφιερωμένο στην κόρη του Μαρίνη Φουρναράκη.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ: Έχει γράψει πάνω από 40 έργα: για Μουσικά Σύνολα, για σόλο όργανα, για Ορχήστρα, για Φωνή, για Όπερα, για Χορωδία a cappella, για Χορωδία & Ορχήστρα, για Σολίστ-Χορωδία-Ορχήστρα, Σκηνική Μουσική, μουσική για θέατρο, Κοντσέρτα, Οκτέτα, Κουϊντέτα, Σεπτέτα, Κουαρτέτα, κ.ά.

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ: ‘Εχει ηχογραφήσει 5 CD με έργα του και μία 4πλή κασετίνα DVD με τη Συμφωνική Ορχήστρα.