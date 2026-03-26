Ηράκλειο:«Νύχτα όνειρο» Μια διαδρομή στα χρόνια του ελληνικού τραγουδιού για φωνή και πιάνο στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant,

«Νύχτα όνειρο»

Μια διαδρομή στα χρόνια του ελληνικού τραγουδιού για φωνή και πιάνο

στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant, το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 21:30

Μία μοναδική βραδιά, μια μουσική διαδρομή στα χρόνια του ελληνικού τραγουδιού που αγγίζει σημεία της παράδοσης και φτάνει στο σήμερα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant, το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 21:30. Είναι ένα ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο, σαν μια νυχτερινή βόλτα ανάμεσα στους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, με την Εμμανουέλα Νινιράκη στην ερμηνεία και τον Μανώλη Κανακάκη στο πιάνο.

Το ταξίδι ξεκινά από λαϊκά στενά και ρεμπέτικους δρόμους, δρόμους. Φτάνει στις ρετρό Αθηναϊκές συνοικίες που περπάτησε ο Αττίκ και στην οδό Ονείρων που έφτιαξε ο Μάνος Χατζιδάκις. Συνεχίζει την πορεία μέχρι το Μανώλη Χιώτη και το Γιώργο Ζαμπέτα σε κάποιο κοσμικό κέντρο της εποχής.

Ο Μίμης Πλέσσας και ο Γιάννης Σπανός περιμένουν στη μπουάτ της οδού Αριστοτέλους για να μοιραστούν μυστικά και τραγούδια. Η νυχτερινή βόλτα ήταν μαγική, μια στιγμή φάνηκε κι ο Μίκης Θεοδωράκης να προσκαλεί από μακριά σε μια όμορφη πόλη. Ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν εκεί, στου Θωμά το μαγαζί, για να θυμίσει από που ξεκίνησε το ταξίδι…

Επιμέλεια-Ερμηνεία: Εμμανουέλα Νινιράκη

Πιάνο: Μανώλης Κανακάκης

Τηλέφωνο: 2810- 221345