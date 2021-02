Ηράκλειο: Στα «κάγκελα» οι επιχειρηματίες εστίασης για τις αλλαγές στο take away

Από σήμερα απαγορεύεται η παραμονή των πελατών, που περιμένουν για take away μέσα ή έξω από την επιχείρηση. Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης «για την ανάγκη αποφυγής συγχρωτισμού πέριξ χώρων εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων».

Μιλώντας στον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό CRETA και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματικών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη ανέφερε πως όλοι οι επιχειρηματίες της εστίασης αιφνιδιάστηκαν σήμερα έπειτα από την εν λόγω ανακοίνωση καθώς ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε. «Δεν ξέραμε ότι και αυτό θα ήταν πρόβλημα αφού βλέπουμε τον κόσμο να συσσωρεύεται σε τόσα σημεία της πόλης. Βλέπουμε τους δρόμους γεμάτους, έξω από τα μαγαζιά ουρές και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα καφέ; Όλοι οι επαγγελματίες είναι στα κάγκελα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στοχοποιούμαστε τόσο πολύ. Μας δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ψυχολογία μας συν ότι είναι υπερβολή όλο αυτό. Το να μας επιβάλλουν κάθε μέρα σκληρούς κανόνες».

Η κ. Αντωνακάκη αναρωτήθηκε «για ποιο λόγο δεν έκαναν από την αρχή αυτή την αλλαγή» ενώ πρόσθεσε πως καθημερινά, τους επαγγελματίες τους διακατέχει μια ανασφάλεια που τους δημιουργεί πρόβλημα τόσο στην ψυχολογία τους όσο και στην εργασία τους.

Μάλιστα, η κ. Αντωνακάκη σχολίασε και τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας πως δεν έχει καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις της εστίασης. «Ήταν άτοπη η τοποθέτηση του εκείνη τη στιγμή. Ίσως πιέστηκε γιατί διεκδικούμε ότι μπορούμε καθημερινά και του βγήκε μια αντίδραση. Καμία φορά η καθημερινή πίεση όλων, μας προκαλεί διάφορες αντιδράσεις αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δε πιέσουμε εμείς τότε ποιος θα το κάνει; Ο κ. Άδωνις θεωρώ πως ήδη μετάνιωσε για όσα είπε».

Μ. Ριζικιανάκης: Η εστίαση είναι το «μαύρο πρόβατο»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων Επισιτισμού και Τουρισμού Μιχάλης Ριζικιανάκης, επεσήμανε πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο ένας κλάδος να σταθεί απέναντι σε κάποιο άλλο. «Ένας άνθρωπος που ξέρει την ατομική του ευθύνη αν πάει να πάρει ένα καφέ και τηρεί τον χρόνο και τα μέτρα που πρέπει δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, είναι αυτά που έχει πει η κυβέρνηση και γι’ αυτό έχουν ανοίξει κάποιοι κλάδοι. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο η εστίαση έχει ένα έκτακτο μέτρο σαν αυτό. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους υπόλοιπους κλάδους και αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά πως η εστίαση είναι το μαύρο πρόβατο. Ο ιός υπάρχει παντού, πρέπει να φύγει αυτό από την εστίαση γιατί είναι ο κλάδος που πλήττεται καθημερινά. Είναι ένα μέτρο ανεφάρμοστο και η εστίαση έχει στοχοποιηθεί λανθασμένα».

Ο κ. Ριζικιανάκης αναφέρθηκε στο γεγονός στην σοβαρή καταγγελία, που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες ότι εργοδότες στο Ηράκλειο καλούν τους εργαζόμενους τους ενώ βρίσκονται σε αναστολή εργασίας να υπογράψουν οικειοθελή αποχώρηση. «Έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα στο Ηράκλειο, όμως νομικά δεν ισχύει αυτό. Ο εργαζόμενος μένει ξεκρέμαστος και θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη προς όλους τους προκειμένου να μην οδηγηθούν σε σκοτεινά μονοπάτια. Βλέπουμε συναδέλφους να μην παίρνουν καν τα επιδόματα αυτά κι άλλους να αργούν πολύ να τα πάρουν. Σήμερα στείλαμε εκ νέου επιστολή στον Υπουργό Εργασίας, με την οποία τονίζουμε τις κατηγορίες των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν καθημερινά πρόβλημα». https://creta24.gr/