Ηράκλειο:Στιγμιότυπα από το 10ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ) δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, στο οποίο αποτυπώνονται οι πιο σημαντικές στιγμές από το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Μετανάστευση, Ένταξη & Ψηφιακές Τεχνολογίες”.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, διάρκειας 20 περίπου λεπτών, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε αποσπάσματα από τις εναρκτήριες ομιλίες, τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, τις δυναμικές τηλεδιασκέψεις και τις ζωντανές συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου. Οι σημαντικές προσωπικότητες του πνεύματος, της έρευνας και της πολιτικής που συμμετείχαν, καθώς και οι συγκινητικές βραβεύσεις, προσέδωσαν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτή την εκδήλωση, που αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης για πάνω από 400 εισηγητές και περίπου 1000 συνέδρους.

Το 10ο Διεθνές Συνέδριο ΙΑΚΕ έλαβε χώρα στο Ηράκλειο από τις 16 έως τις 19 Μαΐου 2024 και είχε ως κεντρικό θέμα την “Κοινωνική και Εκπαιδευτική Προσαρμοστικότητα”, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ένταξη, η αειφορία και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Στις συνεδριακές εργασίες περιλαμβάνονταν εισηγήσεις, συμπόσια, εργαστήρια και αναρτημένες ανακοινώσεις, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και το ξενόγλωσσο συνέδριο «34th Conference of the Peace Psychology Forum» με τη συμμετοχή 28 ομιλητών από το Department of Education of the Paris Lodron University Salzburg.

Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε ξανά τις αξέχαστες στιγμές του συνεδρίου και να προετοιμαστείτε για το 11ο Διεθνές Συνέδριο ΙΑΚΕ, η πρώτη ανακοίνωση του οποίου θα βγει σύντομα!

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=mTRJUuwH3W8

Με εκτίμηση,

Οργανωτική Επιτοπή του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου

Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών