Ηράκλειο:Συνάντηση και ενημέρωση στο Πολύκεντρο του Προφήτη Ηλία για τα προβλήματα των αγροτών
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04/11/2023 ΣΤΙΣ 17:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ,ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ Ο.Α.Ε.Κ. ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ Κ.Α.Π. ΠΟΥ ΦΑΝΗΚΑΝ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ.Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΑΕΚ
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ
Τα σχόλια είναι κλειστά.