Ηράκλειο:Τέχνη Καθ’ Οδόν 2022 , όλη η πόλη μια γιορτή – Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις

Φεστιβάλ Δήμου Ηρακλείου «Τέχνη Καθ΄ Οδόν 2022»: Η γιορτή συνεχίζεται με συναυλία του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη και πολλές ακόμα εκδηλώσεις σε ολόκληρη την πόλη

Η Πλατεία Ελευθερίας γέμισε για ένα ακόμα βράδυ, την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και το κοινό τραγούδησε ενθουσιασμένο μαζί με την Φωτεινή Βελεσιώτου και την Μαρία Φασουλάκη τις «Μέλισσες» και πολλά ακόμα σπουδαία ελληνικά τραγούδια. Μα και σχεδόν σε όλες τις πλατείες στο κέντρο και όχι μόνο, ο πολιτισμός είχε την τιμητική του με συναυλίες, χορούς, εκθέσεις και άλλα δρώμενα.

Το Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου «Τέχνη Καθ’ Οδόν» έχει μετατρέψει, όπως υποσχόταν εξαρχής, όλη την πόλη σε μια γιορτή, χάρη και στην συμμετοχή του κόσμου που είναι εντυπωσιακή.

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη στην Πλατεία Ελευθερίας και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις ενώ το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου με τον Κώστα Λειβαδά και την Ανδριάνα Μπάμπαλη, πάλι στην Πλατεία Ελευθερίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

21:30 – 23:30 Συναυλία: «…Και του καιρού και πάντα» με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη

Με βάση τα τραγούδια του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη, η Ελληνική μουσική παράδοση ανταμώνει την Rock σκηνή της χώρας μας και οι Ρεμπέτες της Σμύρνης τους συνθέτες του σήμερα, παρουσιάζονται εναρμονισμένα στιγμές που διακλαδώνονται στο χρόνο και δοσμένες με σύγχρονες μουσικές ενορχηστρώσεις που εναλλάσσουν ηλεκτρισμό και ατμόσφαιρα.

Η αρχέγονη Λύρα, το κλαρίνο η γκάιντα και το Λαούτο μπλέκονται στην Ηλεκτρική κιθάρα το κόντρα μπάσο και την δυναμική της drums χαρίζοντας ένα πλούσιο αμείωτο αποτέλεσμα σπάζοντας στερεότυπες αντιλήψεις γύρω από την δομή που για κάποιους πρέπει να έχουν τα τραγούδια μας, σε ένα πρόγραμμα που κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Συντελεστές: Μιχάλης Παχάκης (Τζουρά & λαούτο), Δημήτρης Νεονάκης (Ηλεκτρική Κιθάρα), Μιχάλης Μπουτσάκης (Ηλεκτρικό Μπάσο), Αλέξανδρος Κανακάκης (Πνευστά), Μιχάλης Δασκαλάκης (Ακουστική Κιθάρα), Νικόλας Χριστόπουλος (Τύμπανα), Μάνος Τσιριγωτάκης (Ηχοληψία)

ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

11:00 – 12:00 Ανοικτές Ξεναγήσεις στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη: Με αφορμή το Τέχνη Καθ’ Οδόν 2022 η «Β.Δ.Β.» πραγματοποιεί ανοικτές ξεναγήσεις για το κοινό.

ΑΙΘΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Λιοντάρια)

21:15 – 23:00 Tangoneón – χορευτικές αγκαλιές στην καρδιά της πόλης!!!

Ο γρήγορος ρυθμός του κέντρου της πόλης σταματάει και ο χρόνος διαστέλλεται μέσα από ζεστές χορευτικές αγκαλιές. Μια μικρή γεύση από τον μαγικό χορό του αργεντίνικου tango.

Συντελεστές: Χορευτές, μέλη και φίλοι του πολιτιστικού συλλόγου Tangoneón

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ

19:00 – 21:00 «Ο Ορφέας και το φεγγαρομεγάλωμα» της Ζαμπίας Λαζανάκη από την Ομάδα Βιβλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» Ν. Ηρακλείου.

Πρόκειται για μια διαδραστική αφήγηση του παραμυθιού με την διάνθιση θεατρικού παιγνιδιού και την εικαστική συμμετοχή των ίδιων των παιδιών.

Λίγα λόγια για το παραμύθι: Ο Ορφέας και το Φεγγαρομεγάλωμα της Ζαμπίας Λαζανάκη με εικονογράφηση της Κατερίνας Στρατήγη των εκδόσεων «Γραφομηχανή» είναι ένα μαθηματικό παραμύθι φιλαναγνωσίας με όλα τα μικρά και σπουδαία κομμάτια μας που συναντάμε στα βιβλία!

Ο πρωταγωνιστής μας, ο μικρός Ορφέας, προσπαθεί να διαβάσει το καινούργιο βιβλίο του. Κάθε βράδυ! Κάθε βράδυ σαν επαναλαμβανόμενη εξίσωση στην αριθμητική. Αλλά και κάθε βράδυ, με τη λαμπερή παρέα αστεριών να τον συνοδεύει.

Γιατί, όμως, ο Ορφέας ποτέ δεν καταφέρνει να θυμηθεί το πού έχει σταματήσει, οπότε διαβάζει και ξαναδιαβάζει το βιβλίο του από την αρχή; Και τ’ αστέρια του, γιατί κάθε βράδυ γίνονται όλο και περισσότερα; Κι ακόμη, γιατί τα προβατάκια χορεύουν με τις ακρίδες; Γιατί φτιάχνουν γλυκό σταφύλι και αστέρια από σελιδοδείκτη; Ποια μαγικά ταξίδια γίνονται στις λέξεις των πράσινων δασών και τ’ απέραντου ουρανού;

21:00 – 22:30 Συναυλία: Η Στέλλα Κανετάκη με το γλυκό της ακορντεόν και την μπάντα της θα μας κρατήσουν συντροφιά με γνωστές έντεχνες και ροκ ελληνικές μελωδίες. Μαζί της οι Όλγα Καστρίτση στο πιάνο και ο Μάνος Γιατρομανωλάκης στο τραγούδι και την κιθάρα.

22:30 – 23:30 Συναυλία Flamenco: Μέσα από ένα επιλεγμένο ρεπερτόριο δημοφιλών τραγουδιών από τη Λατινική Αμερική και την Ισπανία, το μουσικό σχήμα θέλει να μεταδώσει το πνεύμα της πολιτιστικής πολυμορφίας αυτών των λαών.

Το σχήμα αποτελείται από τους Καρίνα Ιμπάνεθ Λόπεθ (τραγούδι), Μανώλη Σαβιολάκη (κιθάρα), Μάνο Παπαδάκη (κοντραμπάσο)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

16:00 – 19:45 Σεμινάρια πολεμικής και θεραπευτικής τέχνης Tai Chi: Η Ομάδα Νόημα σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό σύλλογο Six Harmonies Praying Mantis διοργανώνει στο πλαίσιο του «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2022 σεμινάρια της πολεμικής αλλά και θεραπευτικής τέχνης του Tai chi από τον δάσκαλο του συστήματος Six Harmonies Praying Mantis Ιωάννη Σφακιανάκη.

Το Tai Chi είναι μια πολεμική τέχνη που χρησιμοποιεί τους φυσικούς νόμους αλλά και την μηχανική του σώματος και την εντάσσει σε ένα πλαίσιο πνευματικότητας και αυτοσυγκέντρωσης οδηγώντας τον πολεμιστή – άνθρωπο να κατανοήσει τους μηχανισμούς του κόσμου και να επινοήσει ή να μάθει τις στρατηγικές που θα τον κάνουν να υπερνικήσει τα εμπόδια της ζωής του.

20:00 – 21:00 Πλουμιστά Παραμύθια: Ιστορίες για θαλασσοκόρες και ψαράδες

Μία καλοκαιρινή θεματική με αέρα θαλασσινό! Σκοποί νησιώτικοι και παραμύθια μαγικά και ευτράπελα!

Επιμέλεια – αφήγηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη

Μουσική: Αλέκος Φανουράκης

21:15 – 23:30 Συναυλία: Γιώργος Ρασούλης and the band

Ο Γιώργος Ρασούλης και η μπάντα του σε μια Ελληνική Ροκ συναυλία!

Συντελεστές: Γιώργος Ρασούλης (κιθάρα, τραγούδι), Όμηρος Αθανασάκης (τύμπανα), Νίκος Φραντζεσκάκης (μπάσο), Αλέξανδρος Ρασούλης (Ηλεκτρικές Κιθάρες), Γιώργος Λιακάκης (ηλεκτρική κιθάρα)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΚΚΟΥ

21:00 – 23:30 Συναυλία κρητικής μουσικής με τον Γιώργο Ξυλούρη (Καντρής)

Μία συναυλία γεμάτη από νότες παραδοσιακής κρητικής μουσικής και νεότερων ακουσμάτων!

Συντελεστές: Σαλούστρος Μανώλης (λαούτο), Αποστολάκης Δημήτρης (λαούτο), Παναγιωτάκης Μηνάς (κρουστά), Ραφαήλ Συσουδάκης (μαντολίνο, ασκομαντούρα)

ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ (ΘΕΑΤΡΑΚΙ)

21:00 Θεατρική Παράσταση: «Στα Μονοπάτια της Μικράς Ασίας» από το Σύλλογο «Ίριδα»

Η παράσταση είναι μια διαδρομή από τη ζωή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία και τις μνήμες τους κατόπιν στην Ελλάδα. Εννέα ηθοποιοί επί σκηνής, μέλη του Συλλόγου «Ίριδα», ξετυλίγουν ένα κουβάρι με όμορφες άλλα και σπαρακτικές ιστορίες Ελλήνων, μέσα από δραματοποιημένες αφηγήσεις και εικόνες. Γίνονται άλλοτε φορείς και άλλοτε οι ίδιοι οι ήρωες της ιστορίας. Μιας ιστορίας που εδώ και 100 χρόνια παραμένει με ανεξίτηλες τις μνήμες και με ανοιχτές τις πληγές, ενός ελληνισμού, που χάθηκε, αλλά δεν ξεχάστηκε. Η παράσταση βασίζεται στις αρχές του Θεάτρου Ντοκουμέντου.

Στηρίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες, αληθινές ιστορίες και γεγονότα, ειπωμένα μέσα από το συναισθηματικό πρίσμα των ηθοποιών. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι λιτά, με λίγα σκηνικά αντικείμενα, που αλλάζουν και αυτά ρόλο και χρήση. Η παράσταση είναι εμπλουτισμένη με παραδοσιακά ακούσματα της Μικράς Ασίας, που θα ακούγονται και α καπέλα από τους ίδιους τους ηθοποιούς, άλλοτε ανακαλώντας μνήμες κι άλλοτε παλεύοντας να αναδυθούν μέσα από αυτές.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία-επιμέλεια κειμένων και σκηνικού χώρου και κοστουμιών: Σοφία Δερμιτζάκη

Υπεύθυνη Παραγωγής και Επικοινωνίας: Ρένια Δρόσου, Πρόεδρος της ΜΚΟ Γυναικών Ίριδα

Παίζουν οι ηθοποιοί / Μέλη του Συλλόγου ΜΚΟ Γυναικών Ίριδα: Κική Αργυρίου, Γεωργία Κασαπάκη, Μαρία Καψετάκη, Μαίρη Κουλούρη, Χρυσή Πετσαλάκη, Κατερίνα Ταμπακάκη, Βέρα Χαντζάκου, Ειρήνη Χατζάκη, Μαργέτα Ψυρρά

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ 1821

19:00 – 20:30 Η ομάδα «Φωνές του Δρόμου» παρουσιάζει το θέατρο δρόμου «Φωνές που χάθηκαν: Η Τριλογία».

Μια βαλίτσα μπορεί να κουβαλάει μεγάλα βάρη: τα υπάρχοντα μιας οικογένειας, διαλυμένες ελπίδες και αναμνήσεις, και πολλές φορές κάποιες Φωνές που χάθηκαν στο χάος αυτού του κόσμου.

«Πρόσφυγες Πυρκαγιάς»:

Τα πραγματικά αποκαΐδια που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές: οι άνθρωποι , τα ζώα, η φύση, τα σπίτια και οι αναμνήσεις που έσβησαν μέσα στις φλόγες που πνίγουν μέχρι και σήμερα τη χώρα μας. Οι στάχτες τους μεγάλα μονοπάτια πόνου, αλλά και ελπίδας.

«Το Πανηγύρι: Η ιστορία μιας Γυναίκας»:

Γυναικοκτονία: Η δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο / Ο βασανισμός και η δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα μισογυνισμού / Η δολοφονία γυναικών και κοριτσιών ως «εγκλήματα για λόγους τιμής». Η φαντασία ενός άντρα μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας. Ένα, πλέον, κοινωνικό φαινόμενο στις μέρες μας. Μια κόκκινη λίστα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

«Τα παιδιά που δε μεγάλωσαν ποτέ»:

Πόλεμος. Ένα παιχνίδι μεγάλων δυνάμεων. Και τα πιο αθώα θύματα αυτού του παιχνιδιού είναι τα παιδιά. Η φαντασία και τα όνειρα των παιδιών προσγειώνονται ανάμεσα σε όπλα και σφαίρες, ή ακόμα και μέσα στο χώμα. Αναγκάζονται να μάθουν τους κανόνες ενός παιχνιδιού που δε θέλουν να παίξουν.

Γίνετε η φωνή τους!!!

Παίζουν: Ειρήνη Γκλιάτη, Όλγα Καστρίτση, Αγγελική Κομησοπούλου, Κωνσταντίνα Ράικου, Γιώργος Τζερνιάς

ΑΙΘΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Λιοντάρια)

20:30 Ο σύλλογος κρουστών BATALA CRETA στο «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2022!

Τα μέλη και οι φίλοι των BATALA CRETA θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά μία ξεσηκωτική μουσικοχορευτική παρέλαση. Οι Batala Creta είναι ομάδα βραζιλιάνικων κρουστών που κινείται σε ρυθμούς samba reggae με έδρα το Ηράκλειο. Ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια της ομάδας Batala η οποία ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1997. Θα παρελάσουν έλληνες και ξένοι τυμπανιστές από χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Μην το χάσετε!

Αν δεν τους δείτε, σίγουρα θα τους ακούσετε!!!

Xenia Papamichail, Giannis Tzanetis, Μαρία Παπανικολάου (Maldini), Θάλεια Χρυσού, Μαρία Καλογεράκη, Eλίζα Βελώνη, Dana Eskelson, Angeliki Fragaki, Julie Ellis, Jo Fino, Δέσποινα Χριστοδουλάκη, Yola Dréan, Kallia Katsampoxaki, Jean-Charles Audebert, Μαρία Ζεάκη, Pauline Thomas, Jayne Taylor, Kizzie Storey, Rayco Valido Gonzalez, Νεκταρία Σπανάκη, Μαρία Φαρσάρη, Τατιάνα Επανωμεριτάκη, Katerina Kirpi, Δανάη Κατρισιώτη, Giuseppe Buffa, Steve Macer, Ρονη Ρυθιανου, Susanna Petche, Maria Maragkaki, Αικατερίνη Περδικάκη, Ελένη Αληθινού, Socrates Paximadakis, George Kalogerakis, Αθηνά Λέκκα, Σπύρος Περδικάκης, Μαρία Μαρτιμιανάκη, Angeliki Fragaki, Popi Giaourta, Karen Fletcher, Σοφία Αθανασίου, Monica Friedmann, Maria Stathoraki, Ελεάννα Καρανδείνου, Evita Tzenaki, Στάθης Μάγιογλου, Κατερίνα Βλάχου, Νίκος Καρανικολής, Σαββίνα Ζαρειφίδου, Jean Coenraets, Ειρήνη Μελά, Ariadni Ainatzopoulou, Dimitris Giannikis, Ελένη Λαμπράκη, Σταύρος Ρασιδάκης, Πρόδρομος Σενίκ, Pepi Katsiyannaki, Μanolis Κoutsakis, Olga Taxidou

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

21:00 – 21:15 οι BATALA CRETA φτάνουν στην Πλατεία Ελευθερίας και δίνουν την σκυτάλη στην τελευταία συναυλία του Φεστιβάλ!!!

21:30 – 23:45 Συναυλία: «Περιοδεία Εντός» με τον Κώστα Λειβαδά. Μαζί του η Ανδριάννα Μπάμπαλη!

Ένας από τους πιο αγαπημένους δημιουργούς των τελευταίων ετών, επιστρέφει στον τόπο του, την Κρήτη, για μια μοναδική βραδιά με όλα τα τραγούδια του που αγαπάμε.

Από το «Μοίρα μου έγινες», μέχρι το «Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου» και από το «Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα», το «Σαν να μη πέρασε μια μέρα» και το «Για να σε συναντήσω» ως το «Η επίμονή σου», το «Είναι εντάξει μαζί μου» και τον τελευταίο δίσκο του Κώστα «Περιοδεία εντός», που δίνει άτυπα και τον τίτλο σε αυτή την σειρά παραστάσεων. Πολλά τραγούδια ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν από τον δίσκο, όπως το ντουέτο με την Ανδριάνα Μπάμπαλη «Αν εμείς χωρίσουμε», το «Όσο δεν είμαστε μαζί» και το «Σαν το νησί του καθενός» (ντουέτα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου) και το «Τα βράδια που θα λείπεις». Το «Σήκωσε κύμα», ντουέτο και πάλι με την Αντριάνα Μπάμπαλη μόλις κυκλοφόρησε και αγαπήθηκε ήδη.

Η Ανδριάνα Μπάμπαλη θα τον συνοδεύσει επί σκηνής και στο Ηράκλειο και θα μοιραστούν υπέροχα τραγούδια επί σκηνής, τόσο του Κώστα Λειβαδά, όσο και επιτυχίες της Ανδριάνας.

Μια μουσική παράσταση που επιστρέφει το κέντρο βάρους στο να ακούσεις και στο να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, με τη μουσική και τα λόγια πρωταγωνιστές, μέσα από κομμάτια που αγαπάμε και μας έχουν σημαδέψει στο διάβα της ζωή μας.

Παίζουν οι μουσικοί: Κώστας Καββαδίας (κιθάρες), Αιμίλιος Μπαριαμπάς (μπάσο), Βαγγέλης Καλαμαράς (τύμπανα)

Στο πιάνο ο Κώστας Λειβαδάς, στην κιθάρα η Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Οργάνωση παραγωγής: ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ – Artway Cultural Productions

Τελευταία ευκαιρία να επισκεφθείτε: την Έκθεση Χειροτεχνών στην Πλατεία Ελευθερίας, την Έκθεση Φωτογραφίας «Μάτια που νιώθουν, χέρια που μιλούν» στο Πατάρι του Βιβλιοπωλείου της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, τη Διαπολιτισμική έκθεση /εργαστήριο «Καμπάνες του Κόσμου» από το Περιπλανώμενο μουσείο των πολιτισμών στο Πάρκο Γεωργιάδη, την Έκθεση Φωτογραφίας «Faces» από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.) στο κτήριο της (Ε.Φ.Ε.Η.) την Έκθεση Φωτογραφίας «Φωτογραφία Δρόμου» από την Φωτογραφική ομάδα Αϊ-Γιάννη στην εξωτερική πλευρά του Πάρκου Γεωργιάδη, τα Εργαστήρια Ζωγραφικής και Πηλού στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου και τα εργαστήρια ψηφιδωτού MOSAIC Kid’s Art Lab στο Πάρκο Γεωργιάδη!