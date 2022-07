Ηράκλειο:Τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Ιωσήφ Σηφάκη σε Επίτιμο Καθηγητή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστημίου

Τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Ιωσήφ Σηφάκη σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή του Τμήματος, στον Καθηγητή Ιωσήφ Σηφάκη ως έμπρακτη αναγνώριση από την πανεπιστημιακή κοινότητα του Ιδρύματος της συνεισφοράς του στην Πληροφορική και ειδικότερα στους τομείς της σχεδίασης και της επαλήθευσης συστημάτων.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, στις 10.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην πανεπιστημιούπολη, στο Ηράκλειο.

Η απόφαση του Τμήματος λήφθηκε με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του, με αριθμό 41/06-07-2021, επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, με αριθμό 61/12-07-2021 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3605/τ. Β/06-08-2021..).

Ο καθηγητής Ιωσήφ Σηφάκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διδάκτορας της Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ.

Διετέλεσε Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης (EPFL) και ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS), όπου σήμερα κατέχει την ανώτερη βαθμίδα (Exceptional Class). Έχει διδάξει μαθήματα σχετικά με τη Θεωρία Αυτομάτων, τη Λογική, τις Γλώσσες Προγραμματισμού, την Τυπική Επαλήθευση, τα Συστήματα Πραγματικού χρόνου, το Σχεδιασμό Συστημάτων και τη Μηχανική Λογισμικού με βάση τις συνιστώσες.

Είναι αναγνωρισμένος για το πρωτοποριακό του έργο στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της προδιαγραφής και επαλήθευσης ταυτόχρονων συστημάτων (concurrent systems), το οποίο υιοθετήθηκε ευρέως στη βιομηχανία. Ο κ. Σηφάκης υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής του εργαστηρίου VERIMAG στη Γκρενόμπλ, ενός κορυφαίου ερευνητικού εργαστηρίου στον τομέα της σχεδίασης κρίσιμων συστημάτων. Θεωρείται εκ των κορυφαίων επιστημόνων στον τομέα της Πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2007 τιμήθηκε με το Βραβείο Τούρινγκ από κοινού με τον Έντμουντ Κλαρκ και τον Έρνεστ Άλλεν Έμερσον, για τις εργασίες τους στον έλεγχο μοντέλων. Το Βραβείο Τούρινγκ θεωρείται ως το Νόμπελ της Πληροφορικής.

Ο κ. Σηφάκης είναι μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών, της Γαλλικής Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών κι Επιστημών, της Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών και της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών. Το 2008 το Γαλλικό κράτος του απένειμε τον τίτλο του Μεγάλου Αξιωματούχου Εθνικής Αξίας (Grand Officer of the French National Order of Merit) και το 2011 του Διοικητού της Λεγεώνας της Τιμής (Commander of the Legion of Honor). To 2009, του απονεμήθηκε το Βραβείο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το 2013 το Μετάλλιο της Τάξης του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος (Commander of the Order of the Phoenix). Είχε προηγηθεί η βράβευσή του τo 2012 με το μετάλλιο Leonardo Da Vinci του SEFI (European Society for Engineering Education), το οποίο απονέμεται σε πρόσωπα με εξαιρετική συνεισφορά στην εκπαίδευση σε θέματα Μηχανικής.