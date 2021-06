Ηράκλειο:Θεόδωρος Κολοκοτρώνης “Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του” του Γιώργου Α. Χριστοδούλου

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης “Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του”

του Γιώργου Α. Χριστοδούλου (video)

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πέμπτη 24, Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Ιουνίου, στις 21:30

στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις»

Η νέα θεατρική παραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, αποτελεί έναν διάλογο μεταξύ του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της μητέρας του-Μάνας Ελλάδας, μία θεατρική παράσταση με ιστορικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.

Το θεατρικό κείμενο του Γεώργιου Α. Χριστοδούλου, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του…» αναπτύσσεται, κατόπιν ιστορικής έρευνας, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ιδωμένος ως ήρωας της αρχαίας τραγωδίας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770-1843), λαμβάνει ευλογία Θεού και γίνεται σύμβολο του απελευθερωτικού αγώνα για τους αγωνιζόμενους Έλληνες του 1821 και θρύλος για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Γιώτα Κουνδουράκη, τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Πολυτίμης Μαχαίρα, την πρωτότυπη μουσική σύνθεση υπογράφει ο Ραφαήλ Πυλαρινός, ενώ την χορογραφία/κίνηση η Άρτεμις Ιγνατίου. Τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ενσαρκώνει επί σκηνής ο Κωνσταντίνος Καζάκος τον ρόλο της Μάνας Κολοκοτρώνη-Μάνας Ελλάδας ερμηνεύει η Ιωάννα Γκαβάκου.

Συγγραφέας: Γιώργος Α. Χριστοδούλου

Σκηνοθεσία/Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιώτα Κουνδουράκη

Σκηνικά/Κοστούμια: Πολυτίμη Μαχαίρα

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Ραφαήλ Πυλαρινός

Χορογραφία/κίνηση: Άρτεμις Ιγνατίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Χελιδώνη

Γραφιστικός σχεδιασμός/επιμέλεια: Χρυσόστομος Σπετσίδης

Πρωταγωνιστούν ο Κωνσταντίνος Καζάκος στο ρόλο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και η Ιωάννα Γκαβάκου ως Μάνα Κολοκοτρώνη/Μάνα Ελλάδα.

Σημείωμα συγγραφέα

Ομολογώ, πως ήταν μια δύσκολη προσπάθεια, διότι προσπάθησα να αναστήσω ένα σύμβολο.

Τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Με τιμά ιδιαίτερα, καθώς το έργο μου το αγκαλιάζει η μαγική μουσική του μαέστρου Ραφαήλ Πυλαρινού. Ευχαριστώ την σκηνοθέτιδα κα. Γιώτα Κουνδουράκη, την σκηνογράφο κα. Πολυτίμη Μαχαίρα, τους δυο πρωταγωνιστές του έργου, αλλά και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες της παράστασης.

Θα ήμουν όμως αγνώμων, αν δεν πω άλλο ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, κο. Μύρωνα Μιχαηλίδη, και στην Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, κα. Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη, για την τιμή αυτή.

Προσωπικά, μέσα από τα ιστορικά κυρίως θεατρικά μου έργα, δεν κάνω τίποτα άλλο, παρά να προσπαθώ να σηκώσω τη χώρα μου, έστω… δύο πόντους ψηλότερα! Το αν τα καταφέρνω θα το κρίνετε εσείς, όπως εσείς άλλωστε, κρίνετε και κάθε θεατρική μου γραφή.

Και μη ξεχνάτε… Όλα είναι μνήμη. Μνήμη και Ιστορία.

Και η Ιστορία πάντα έχει τους πρωταγωνιστές της. Σας ευχαριστώ.

Γιώργος Α. Χριστοδούλου

Θεατρικός συγγραφέας

Σημείωμα σκηνοθέτιδας

“Μια φορά εβαπτίστημεν με το λάδι, βαπτιζόμεθα και μία με το αίμα δια την ελευθερίαν της πατρίδος μας”.

Σαν Ήρωας αρχαίας Τραγωδίας ο Κολοκοτρώνης παίρνει την ευλογία του Θεού, γίνεται ένας θρύλος για τους σκλαβωμένους Έλληνες. Στόχος μας με αυτήν την παράσταση δεν ήταν να υμνήσουμε έναν ήρωα ούτε να του δώσουμε μια θέση στο βάθρο που έτσι κι αλλιώς την έχει.

Η παράσταση χωρίς να βάζει σε δεύτερη μοίρα τα ιστορικά γεγονότα κάνει βαθιά τομή στον ψυχοϊδεολογικό κόσμο του ήρωα ακριβώς όπως στην αρχαία τραγωδία και στέκεται στην «μοίρα» …στο Πεπρωμένο.

Πριν αφήσει την τελευταία του πνοή περνάει από την «Δίκη». Στο πρόσωπο της Μάνας Ελλάδα η Νέμεσις είναι σκληρή. Ο ήρωας μέσα σε ίλιγγο του νου φέρνει όλες τις μνήμες και τις σφαγές μπροστά του. Το ταξίδι περνά μέσα από αιματοβαμμένους χρόνους. Ο Κολοκοτρώνης συνδιαλέγεται μαζί της και ζητά την Δικαίωση για όλα όσα έγιναν για όλα όσα έπραξε και για όλα όσα του έκαναν οι προδότες. Η ψυχή του στριφογυρίζει στον τελευταίο χορό και φωνάζει «Όχι εγώ… Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του…».

Η επαφή μας με τον Τραγικό αυτό ήρωα μάς συγκλόνισε.

Με σεβασμό, καταθέτουμε αυτή την παράσταση στο κοινό.

Γιώτα Κουνδουράκη

Σκηνοθέτις

Σύντομα βιογραφικά συντελεστών

Κωνσταντίνος Καζάκος | ηθοποιός

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος γεννήθηκε στην Αθήνα.

Αποφοίτησε από την Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης – Κάρολου Κουν. Η πρώτη του θεατρική εμφάνιση ήταν στη «Μήδεια» του Ευριπιδη (σκηνοθεσία: Μίνως Βολανάκης).

Έχει λάβει μέρος στις παρακάτω παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης – Κάρολου Κουν: «Αxαρνής» και «Νεφέλες» του Αριστοφάνη, «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη, «Οδυσσέα γύρισε σπίτι» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Στη συνέχεια, έπαιξε στα θεατρικά έργα: «Aπόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλλο (σκηνοθεσία: Μηνάς Κωνσταντόπουλος), «Ο θάνατος του εμποράκου» του Άρθουρ Μίλλερ (σκηνοθεσία: Ζυλ Ντασσέν), «Μάκβεθ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ (σκηνοθεσία: Άντριου Βισνιέφσκι), «Ιβάνοφ» του Αντόν Π. Τσέχοφ (σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής), «Ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστι (σκηνοθεσία: Μανούσος Μανουσάκης), «Βασιλιάς Ληρ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ (σκηνοθεσία: Λεωνίδας Τριβιζάς), «Επικίνδυνες Σχέσεις» του Πιέρ Σορντελό ντε Λακλό (σκηνοθεσία: Κώστας Καζάκος), «Ναι» του Γκάμπριελ Αρού (σκηνοθεσία Γιάννης Ιορδανίδης), «Εύθυμες κυράδες του Ουίντσορ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ (σκηνοθεσία: Λεωνίδας Τριβιζάς), «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ (σκηνοθεσία: Κωστας Καζάκος & Μιχαήλ Ζάιμπελ), «Leather Face» του Χ. Κράουσερ (σκηνοθεσία: Μιχαήλ Ζάιμπελ), «Κι εγώ σ’ αγαπώ» του Νταγκ Λουσί (σκηνοθεσία: Πέρης Μιχαηλίδης), «Ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστι (σκηνοθεσία: Γιώργος Σίσκος), «Πυξ Λαξ» του Λάρρυ Σου (σκηνοθεσία: Κώστας Αρζόγλου), «Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου (σκηνοθεσία: Κώστας Καζάκος & Σοφοκλής Πέππας, «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» του Άρθουρ Μίλλερ (σκηνοθεσία: Γιάννης Ιορδανίδης), «Φήμες» του Νηλ Σάιμον, «Παναγία των Παρισίων του Βίκτορος Ουγκώ, «Η Ανάκριση» του Πέτερ Βάις, «Το τέλος του παιχνιδιού» του Σάμιουελ Μπέκετ, «Μια Ελλάδα θέατρο» του Δημήτρη Μαλισσόβα, «Πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης» του Αλέκου Σακελλάριου, κ.ά.

Έχει λάβει μέρος σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.

Ιωάννα Γκαβάκου | ηθοποιός

Η Ιωάννα Γκαβάκου είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και του Τμήματος Θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, μεταξύ άλλων με τους: Κάρολο Κουν, Μιχάλη Κακογιάννη, Λεωνίδα Τριβιζά, Μίνωα Βολανάκη, Νίκο Νικολαΐδη, Κώστα Μπάκα, Κοραή Δαμάτη κ.ά. Έχει ερμηνεύεσει σημαντικούς ρόλους, όπως την Γρούσα στον “Κύκλο με την Κιμωλία” του Μπρεχτ, την Πανδώρα στα “Εφτά Κουτιά της Πανδώρας” του Β. Ζιώγα, την Κασσάνδρα στις “Τρωάδες” του Ευριπίδη, την Κλυταιμνήστρα στο “Γράμμα στον Ορέστη” του Ιάκωβου Καμπανέλλη, τη Βερόνικα στο “Δωμάτιο της Βερόνικας” του Α. Λέβινγκ και πολλούς άλλους. Για αρκετά χρόνια έζησε στην Αμερική, όπου συνεργάστηκε με το Scena Theater, τη Washington Shakespeare Company, το Strawberry Festival και το Producers Club II.

Στην Ουάσιγκτον και στην Νέα Υόρκη πήρε πολύ καλές κριτικές από τον έγκυρο αμερικανικό Tύπο (Washington Post, New York Times, Review Magazine κ.ά), παίζοντας σημαντικούς ρόλους, όπως η Ηλέκτρα στον “Ορέστη” του Ευριπίδη, η Κωνστάνς στην «Τρελή του Σαγιώ» του Ζιρωντού, η Τιτάνια στο “Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας” του Σαίξπηρ, η Κλυταιμνήστρα στην “Ηλέκτρα” του Ευριπίδη, η Εκάβη στις “Τρωάδες” του Ευριπίδη και πολλούς άλλους ρόλους.

Ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία τη Νικολέτα Νομικού Συγγρού, στο έργο “Νικολέτα Συγγρού: Ο Αντρέας μου”, έργο το οποίο έγραψε και σκηνοθέτησε ο Σίμος Παπαναστασόπουλος στο θέατρο Vault, καθώς και την Εκάβη στο “Μάνα Εκάβη” στο θέατρο Αλκμήνη σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά. Δυο ρόλοι, μονόλογοι, δυο συγκλονιστικές ερμηνείες για τις οποίς η Ιωάννα Γκαβάκου αμέσως προτάθηκε από την Ο.Ε. της Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης για το ειδικό βραβείο «Μαρία Αλκαίου», κερδίζοντάς το 2018 για την ερμηνεία της στον θεατρικό μονόλογο “Μάνα Εκάβη”.

Συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές: «Δικηγόροι» (σκηνοθεσία: Πωλ Σκλάβος) στο ρόλο της δικηγόρου Αλεξάνδρας κ.ά. Σημαντικοί ρόλοι στον ελληνικό κινηματογράφο: «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (σκηνοθεσία: Στέλλα Αρκέντη) στο ρόλο της Φόνισσας, «Εγώ ο Γιαννούλης Χαλεπάς» (σκηνοθεσία: Στέλλα Αρκέντη) στο ρόλο της Ειρήνης της μητέρας του Γιαννούλη Χαλεπά.

Γιώργος Α. Χριστοδούλου | θεατρικός συγγραφέας

Ο Γιώργος Α. Χριστοδούλου μεγάλωσε στο Βέλο με καταγωγή το ορεινό Καίσαρι Κορινθίας. Έχει εργαστεί σε εφημερίδες περιοδικά, και ραδιόφωνα.

Έχει γράψει:

ΒΙΒΛΙΑ: («Ο Λόφος της Ειρήνης», «Ιστορίας Λόγος», «Ορατός κύκλος», «Το δάκρυ της Τζοκόντας», και «Ο Γλύπτης και η κοιμωμένη του»).

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: «Η γυναίκα Ανεμώνη», «Γιαννούλης Χαλεπάς, η κοιμωμένη μου», «Ξανθίππη η γυναίκα του Σωκράτη», «Ομφάλιος Λώρος», «Πηνελόπη Δέλτα», «Λέλα Καραγιάννη η μάνα της αντίστασης», «Κόκκινη βροχή»(Το Βαλς), «Το ζεϊμπέκικο της Τζοκόντας», «Η κούνια», «Η Γκιλοτίνα», «ΕΠΤΑ», «Κύριε Αττίκ… τελειώσαμε.», «Όταν η Φόνισσα συνάντησε την Μήδεια», ενώ σε ελεύθερη ποίηση έγραψε το έργο, «Ηρώδης ο Αττικός!»

Για την επανάσταση του 1821 στην επέτειο των 200 ετών, έγραψε τα εξής 3 θεατρικά έργα:

1. «Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του…Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

2. «Μια δίκη παρωδία… Γεώργιος Καραϊσκάκης»

3. «Αι γενεαί αι πάσαι… Νικηταράς!!».

Για την θεατρική περίοδο 2021-2022 έχει γράψει ακόμα 2 θεατρικά έργα.

1. «Η Δίκη των έξι»

2. «Ένα γράμμα απ’ τη Μικρά Ασία».

Τα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε σκηνές από καταξιωμένους σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Τα περισσότερα είναι βραβευμένα από διάφορους φορείς. (Ακαδημία Τέχνης, Εθνικό Θέατρο, Δήμους, Υπουργείο Πολιτισμού κλπ), Αποσπάσματα έργων του, έχουν μεταφραστεί και διδάσκονται σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ σε τμήματα κοινωνιολογίας.

Είναι μέλος της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων.

Εδώ και πολλά χρόνια, δίνει διαλέξεις σε φοιτητές, ως θεατρικός συγγραφέας και κριτικός θεάτρου, σε Δραματικές Σχολές και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Γιώτα Κουνδουράκη | σκηνοθέτις

Η Γιώτα Κουνδουράκη είναι ηθοποιός, δασκάλα αρχαίου δράματος, σκηνοθέτις και συγγραφέας θεατρικών έργων.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Στέλεχος του Εθνικού Θεάτρου από 1985 μέχρι το 1993. Συνεργάστηκε με το Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο, το Θίασο Καθρέφτη, με το Nouveau Theatre de Belgique στις Βρυξέλλες και θιάσους του ελεύθερου θεάτρου, με κορυφαίους σκηνοθέτες, όπως οι: Α. Μινωτής, Λ. Τριβιζάς, Γ. Σεβαστίκογλου, Γ. Θεοδοσιάδης, Κ. Μπάκας, Henri Ronse, Π. Οικονομοπούλου κ.ά. Πρόσφατη παρουσία της, στη σκηνική σύνθεση «Θήλυ Anima Devi» σε δική της σκηνοθεσία στο ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ στους ρόλους Μήδεια και Κασσάνδρα.

ΔΑΣΚΑΛΑ

Το Αρχαίο Δράμα αποτελεί βασικό πυρήνα έρευνας για την δουλειάς της. Η αναζήτηση επίσης μέσα από ανατολικές φιλοσοφίες, αλλά και σύγχρονες δυτικές θεωρίες, που αφορούν την έκφραση, μέσα από μεθόδους ενεργειακής ανάπτυξης, εντάσσονται στην μέθοδο διδασκαλίας της. Ιδρύει τη Θεατρική Ομάδα του Δήμου Ιλίου. Και αργότερα, την ομάδα ΣΥΝΘΕΣΙΣ. Κάνει σεμινάρια, με θέμα το Ψυχολογικό Θέατρο και Αρχαίο Δράμα. Σκηνοθετεί, μέσα στα πλαίσια της εργασίας της πολλές θεατρικές παραστάσεις, που παίζονται από τους μικρούς και μεγάλους μαθητές. Διδάσκει ανελλιπώς από το 1996. Είναι υπεύθυνη του τμήματος Θεάτρου και Σεμιναρίων Υποκριτικής του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΣ

2005, θέατρο ΧΥΤΗΡΙΟ «Το τελευταίο Επουράνιον Άρωμα»

2006, θέατρο ALTERA PARS στην Αγγλική γλώσσα «Surprise Party»με το English Theatre Clu

2007, bar theatre «Ακραίο Ερωτικό Φαινόμενο» CABARET VOLTAIRE

2008 – 2009, Το Πολυθέαμα «Ο Ναός του Νεαρού Δάσους» δραματοποιημένη παράσταση Σαόλιν Κονγκ Φου υπό την αιγίδα της Κινεζικής Πρεσβείας, ΘΕΑΤΡΟ Α. ΤΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2009, «Εργοτάξιο Μπέκετ», «Ουρανός», σκηνική σύνθεση ΦΕΣΤΙΒΑΛ BECKETT

2010, «Αστρικές Φήμες» της Γ. Κουνδουράκη, XΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

2011, «Όταν ο Τ. Ουίλιαμς κλαίει, ο Ζ. Κοκτώ γελάει» σκηνική σύνθεση, ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

2011, «Η Απολογία του Θεόφιλου Τσάφου» του Ν. Κούνδουρου ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΚΤΟΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

2011 – 2012, «Θήλυ Anima Devi» Παράσταση μελέτη πάνω στις Θηλυκές μορφές της Αρχαίας Τραγωδίας, ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2012, «Το Τραίνο που έφερε το δάκρυ και το γέλιο» μελέτη πάνω στο Αρχαίο δράμα, θέατρο ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ στα πλαίσια του POCKET THEATRE FESTIVAL

2012 – 2013, ΥΠΑΤΙΑ του Δημήτρη Βαρβαρίγου… Για το Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ της UNESCO HELLAS

2013 ΑΓΟΡΑ ΟΝΕΙΡΩΝ της ομάδας PROZART θέατρο ΒΑΦΕΙΟΝ

2014 – 2015, ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ του Φερνάντο Πεσσόα . Θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία , θέατρα ΑΛΜΑ -HUB – ΒΑΦΕΙΟΝ

2016 – 2017, ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΗ του Γ. Χριστοδούλου θέατρο ΔΙΑΧΡΟΝΟ

2016 – 2017, ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ του Ν. Κούνδουρου, συν – σκηνοθεσία με τον Ν. Κούνδουρο Θέατρο Παραμυθίας , θέατρο ΒΑΦΕΙΟΝ

2017 – 2018, ΗΛΕΚΤΡΑ του Σοφοκλή θέατρο Διάχρονο περιοδεία σε αρχαία θέατρα ανά την Ελλάδα

2018, SHAOLIN LEGEND υπερθέαμα κλειστό γυμναστήριο TAE KWON DO

2018, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ Ν. Περδίκη (Λύκου Παραβάτη) Γιώτας Κουνδουράκη θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η Γιώτα Κουνδουράκη έχει γράψει τα ακόλουθα θεατρικά έργα: «Απλά Παραμύθια, «Από τον Αύγουστο μέχρι το Φλεβάρη» (διάκριση στα είκοσι καλύτερα από όλο τον κόσμο, στο Διεθνή Διαγωνισμό του Ιδρύματος Ωνάση), «Αντρικό Προνόμιο», «Μονόλογοι», «Ακραίο Ερωτικό Φαινόμενο», «Αστρικές Φήμες» και το κινηματογραφικό σενάριο «Αντιστροφή».

Πολυτίμη Μαχαίρα | σκηνογράφος, ενδυματολόγος

Η Πολυτίμη Μαχαίρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.

Είναι αριστούχος απόφοιτος της ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE – ROYAUME DE BELGIQUE (Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών Λιέγης – Βέλγιο), Τμήμα Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας Θεάτρου. Καθηγητές της υπήρξαν οι: M.-C. Van Vuchèlen, Alain Guy Jacobs και F. De Bruin. Στο πλαίσιο ενός αυστηρού εκπαιδευτικού συστήματος και μέσα από διεξαγωγή προαγωγικών εξετάσεων, κατορθώνει στο τέταρτο έτος της φοίτησης να αποτελεί και την μοναδική φοιτήτρια. Ολοκληρώνει τις σπουδές της καταθέτοντας την διπλωματική της εργασία «Les Septs contre Thèbes» Eschyle («Eπτά επί Θήβας» Αισχύλου), με την οποία και αποσπά την Πρώτη διάκριση (1erAccessit) με υπεύθυνος καθηγητής τον Αlain Guy Jacobs. Κατά την φοίτηση της ασχολείται με επιτυχία (Πρώτη διάκριση) με Video-Art στο ατελιέ του Jaques-Lui Nyst. Παράλληλα, δίνοντας κατατακτήριες εξετάσεις, γίνεται δεκτή από το τρίτο έτος σπουδών ως εξαιρετικό ταλέντο στην ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE LIEGE-ROYAUME DE BELGIQUE (Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών Λιέγης – Βέλγιο) cours du soir, όπου και φοιτά στο τμήμα Peinture ( τμήμα ζωγραφικής ), στα ατελιέ των: Μ. Αngeli, P. Defrère, A. Graham και A.De Jardin.

Επιπλέον, έχει φοιτήσει στο εργαστήρι ζωγραφικής «ΑΡΜΟΣ» κοντά στον δάσκαλο Βασίλη Κορκόβελο, στη «ΣΧΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Λ.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ» με σκηνοθετική κατεύθυνση, στο «ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. ΔΑΒΗ – Ρ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ και στο Eργαστήρι “Vitraux” Κατερίνας Ζαχαριουδάκη.

Διδάσκει σκηνογραφία-ενδυματολογία στην «Ανώτερη Δραματική Σχολή Δ. Φωτιάδη», καθώς και στην «Ανώτερη Δραματική Σχολή Τράγκα-Βογιατζή». Συνεργάστηκε στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αποσπώντας βραβεία και διακρίσεις, σε κρατικές και ιδιωτικές παραγωγές. Έχει συμμετάσχει σε Διεπιστημονικά σεμινάρια Φιλοσοφικής έρευνας, Συνέδρια φιλοσοφίας και Κοσμολογίας, και ως σύνεδρος στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών στις εργασίες του Επιστημονικού Συμποσίου.

Είναι μέλος στο Σ.Ε.Α. «Σύλλογο Ερασιτεχνών Αστρονόμων». Εξασκεί Εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους E.F.T., Μυοχαλάρωση, The five Tibetans, Reiki, καθώς και Υπερβατικό Διαλογισμό.

Ραφαήλ Πυλαρινός | αρχιμουσικός, συνθέτης

Ο αρχιμουσικός Ραφαήλ Πυλαρινός γεννήθηκε στην Αθήνα.

Ξεκίνησε τις σπουδές του στο πιάνο και στο τρομπόνι και συνέχισε με το κλασικό τραγούδι και τα ανώτερα θεωρητικά της μουσικής. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ιταλία (Academia de Música de Santa Cecília και Accademia Musicale Pescarese ), όπου τελειοποίησε τις μουσικές του γνώσεις με ειδίκευση στην Διεύθυνση Ορχήστρας. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές διευθύνοντας τη Συμφωνική Ορχήστρα της “Santa Cecilia” επί δύο συνεχόμενα χρόνια, στο Masterclass τελειοποίησης της Ακαδημίας. Σπούδασε δίπλα στους Bruno Aprea, Donato Renzetti και Danielle Gatti.

To 1990 ξεκινά την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως μαέστρος, διευθύνοντας ορχήστρες όπως η Συμφωνική Ορχήστρα “Santa Cecilia” της Ρώμης, η Συμφωνική Ορχήστρα του Φεστιβάλ Ferentino της Ιταλίας, η Orchestra Intenazionale D’ Italia, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Brasov της Ρουμανίας, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (KOA), η Κρατική Ορχήστρα Κύπρου (ΚOK), η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών (ΦΟΑ). Από το 2012 έως το 2015 συνεργάστηκε ως μαέστρος με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ). Το 1998 δημιούργησε την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Πειραιά (ΣΟΝΕΠ) “Δημήτρης Μητρόπουλος” όπου διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής από το 1998 έως το 2011. Έχει εμφανισθεί στο «Auditorium» της Ρώμης, στο Theatro di V.B. di Ascoli, στο Φεστιβάλ του «Lanciano», στο «Teatro Ceruli» της Ρουμανίας, στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στο Θέατρο Παλλάς, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Κύπρο και αλλού.

Ασχολήθηκε με την σύνθεση, κυρίως με μουσική για κινηματογράφο και θέατρο. Από τις σημαντικότερες συνεργασίες του είναι η ηχογράφηση του θεατρικού έργου “Ο Ιατροδικαστής” του Κώστα Λεϊμονή με την ΦΟΑ. Το έργο κυκλοφόρησε σε CD το 2018.

Από τον Αύγουστο του 2019 έως σήμερα, είναι Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός – Εκτελεστικός Διευθυντής στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) στην Κρήτη.

Άρτεμις Ιγαντίου | Χορογράφος

Αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Σπούδασε επίσης Θέατρο, Μουσική και Ιστορία της Τέχνης. Συνέχισε τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη, στις σχολές Χορού Merce Cunningham, Movement Research, Martha Graham και Θέατρο στο H.B. Studio (Herbert Berghof – Uta Hagen).

Από το 2008 τελεί Χορογράφος και Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες: Tokyo 2020, Pyeongchang 2018, Rio 2016, Sochi 2014, London 2012, Vancouver 2010, Beijing 2008 και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Lausanne 2020, Buenos Aires 2018, Lillehammer 2016, Nanjing 2014, Innsbruck 2012, Singapore 2010.

Από το 2019 συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η γενιά του 2004 στην Ελλάδα στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Paris 2024». Από το 2016 συνεργάζεται με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το British Council σε εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο Μουσείο Μπενάκη και στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το 2012 και το 2011 σκηνοθέτησε την Αναβίωση της Ιστορίας των 1ων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο με παρουσία 45.000 μαθητών, σε συνεργασία με την ΕΘΝ.Ο.Α και την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας».

Το 2018 και το 2017 σκηνοθέτησε το Χορόδραμα «Η Άλωση της Τριπολιτσάς» στο πλαίσιο των εορτασμών για την 196η και 197η επέτειο της Τρίπολης.

Έχει συνεργαστεί και έχει χορογραφήσει πολλές θεατρικές παραστάσεις και όπερες για: το Εθνικό Θέατρο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Μπενάκη, το Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν, την Ορχήστρα των Χρωμάτων Μ. Χατζιδάκι, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και Καβάλας και συνεργάστηκε με τους σκηνοθέτες Λιβαθινό, Ιωάννου, Αρσένη, Σπιλιώτη και άλλους.

Είναι ιδρύτρια του Χοροθεάτρου ART με το οποίο σκηνοθέτησε και χορογράφησε: Το 2020 το Βιντεοκλίπ “ Ας κρατήσουν οι χοροί” για την Επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 που διοργάνωσε η Επιτροπή́ “Ελλάδα 2021” στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και στο ΟΑΚΑ. Το 2019 παραστάσεις στο Acropolis di Cuma, στο Museo Archeologico Nationale di Napoli και στο Castel dell’ Ovo στην Ιταλία, στο πλαίσιο της Έναρξης της 30ης Παγκόσμιας Πανεπιστημιάδας. Επίσης την Τελετή Έναρξης του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου στον Τύμβο του Μαραθώνα.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα: Το 2017 στην Γκουαντζού στην Νότια Κίνα στο πλαίσιο του Έτους Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Το 2014 στο Festival International De Sousse στην Τυνησία. Το 2008 στην Τελετή Έναρξης του 6ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πεκίνου για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα Κίνα 2008. Το 2007 στο 10ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στην Κύπρο.

Έχει συμμετάσχει και στις τέσσερις Πλατφόρμες Σύγχρονου Χορού στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχει παρουσιάσει παραγωγές στη Ρωμαϊκή Αγορά, στο Ε.Μ.Σ.Τ., στο Μουσείο Μπουμπουλίνας-Σπέτσες, στο Λουτρό των Αέρηδων-Πλάκα καθώς και σε άλλα θέατρα και φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. (Κύπρο, Γερμανία, Σερβία, Ιταλία, Τυνησία, Κίνα.).

Διδάσκει στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, στην Ανώτερη Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Έχει διδάξει Χορό, Αυτοσχεδιασμό και Εκφραστική κίνηση στη Ανώτερη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη Ανώτερη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

Έχει βραβευτεί για το έργο της ως Χορογράφος από τον Προέδρο της Δημοκρατίας, Οργανισμούς, δήμους και φορείς.

Το 2020 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) την βράβευσε με το Ανώτατο Αριστείο «Δημήτριος Βικέλας». Το 2016 χρίστηκε Επίτιμος Δημότης της Αρχαίας Ολυμπίας.

Γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού της UNESCO (2011- σήμερα).

Μαρία Χελιδώνη | βοηθός σκηνοθέτη

Η Μαρία Χελιδώνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Αθηνών Γ. Θεοδοσιάδη και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Παιδαγωγική Θεάτρου από τη Θεατρική Ακαδημία του Ελσίνκι, Φινλανδία.

Σαν εκπαιδευτικός Υποκριτικής, Αυτοσχεδιασμού και Αγωγής λόγου έχει εργαστεί και συνεργαστεί με: YAFTA (Yorkshire Academy of Film and TV Acting)/Leeds Αγγλία (2018), Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης (2016-17), Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (2013-14 & 2014-15), 2ο Δημοτικό Νέας Χαλκιδόνας (2015-16), Outokumpu College of Dance Φινλανδία (2011), Laajasalo College Ελσινκι Φινλανδία (2010), Sibelius Lukio of Music and Dance Ελσίνκι Φινλανδία (2009) κ.ά. Επίσης, σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και δίνοντας σεμινάρια με τον τίτλο «Λόγος-Σώμα-Έκφραση».

Σαν ηθοποιός έχει δουλέψει, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω παραγωγές: «Peaky Blinders» BBC S5 Ep4,5 (Aγγλία), «Emmerdale» itv (Αγγλία), «Run Kara» μικρού μήκους, Growler Films (Αγγλία), «Τρωάδες» θέατρο, σκην. Μίρκα Γεμεντζάκη (Ελλαδα), «Culture Shock» μεγάλου μήκους, σκην. Steve Balderson (Η.Π.Α & Αγγλία), «Arkham Sanitarium» μεγάλου μήκους, σκην. Andrew Morgan (Αγγλία), «Γιούγκερμαν” ΑΝΤ1 επ. 8, σκην. Γρηγόρης Καραντινάκης (Ελλάδα), «Ηλέκτρα» Σοφοκλή, θέατρο, σκην. Θωμάς Κινδύνης, «Τα Τραγούδια του Φεγγαριού» θέατρο, σκην. Θωμάς Κινδύνης.

Υπήρξε αξιολογήτρια του προγράμματος σπουδών για το μάθημα της Υποκριτικής-Αυτοσχεδιασμού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και έχει υπάρξει μέλος της κριτικής επιτροπής στις εισαγωγικές εξετάσεις μαθητών στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης.

Έχει λάβει υποτροφίες από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και από τη Θεατρική Ακαδημία του Ελσίνκι.

