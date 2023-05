Ηράκλειο:To 15ο Διεθνές Συνέδριο «Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2023» στο ΕΛΜΕΠΑ

To 15ο Διεθνές Συνέδριο «Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2023» συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και την International Society for Art, Science & Technology ISAST, από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και στο Αμφιθέατρο ΣΤ, κτίριο Κ45.

Μετά την περίοδο της πανδημίας ερευνητές, τεχνικοί προγραμματιστές, διευθυντές και επαγγελματίες βιβλιοθηκών συναντιούνται ξανά δια ζώσης για να αναθεωρήσουν τα επιτεύγματα στον χώρο της βιβλιοθηκονομίας, να αναζητήσουν απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις και να διερευνήσουν ευκαιρίες για συνεργασία και ανάπτυξη του διεθνούς δικτύου τους. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι από 46 χώρες: Αυστραλία, Μπαγκλαντές, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γκάνα, Ελλάδα, Ινδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Καζακστάν, Λιθουανία , Μαλαισία, Μεξικό, Νιγηρία, Νορβηγία, ΛΔ Κίνα, Πακιστάν, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σρι Λάνκα, Σουλτανάτο του Ομάν, Σουηδία, Τουρκία, Ουγκάντα, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Την Τρίτη 30 Μαΐου στις 09:00 ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Καθηγητής κ. Νίκος Κατσαράκης, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Διευθυντής Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης θα απευθύνουν χαιρετισμό στους σύνεδρους. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα γίνουν πέντε ομιλίες ολομέλειας, θα παρουσιαστούν ενενήντα τρείς εργασίες και θα πραγματοποιηθούν τρία εργαστήρια και δέκα poster/ανακοινώσεις.