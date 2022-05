Ηράκλειο:Το ευχαριστώ του Λευτέρη Αυγενάκη στις Κοινωφελείς Δομές που συμμετείχαν στη γιορτή του Μπάσκετ στο Λίντο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 90 ΧΡΟΝΙΑ FIBA – ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι 3ήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στο Λίντο για τα 90 χρόνια από την ίδρυση της FIBA, δεν είχαν μόνο αγωνιστική δράση και μπασκετικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες: Συνδύασαν και το κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού, με πλήθος από περίπτερα κοινωφελών δομών, που λειτουργούν στον ίδιο αξιακό κώδικα με την αθλητική οικογένεια και τις Αρχές της προσφοράς, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης

Η γιορτή δεν είχε στόχο μόνο να τιμήσει το ένδοξο παρελθόν του μπάσκετ. Είχε να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει όλους, μικρούς και μεγάλους, σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία και έχουν κέντρο τον άνθρωπο.

Εξάλλου, όλα τα έσοδα των εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τη Διεθνής Διοργάνωση Lionsclubs, διατίθενται για την αγορά ενός θερμικού κυκλοποιητή για παιδιά με καρκίνο.

Συνοδοιπόροι στην προσπάθεια αυτή -και τους ευχαριστώ θερμότατα- ήταν οι

Πρόσκοποι Ανατολικής Κρήτης

Σύλλογος Στόχος-Πρόληψη για την ευαισθητοποίηση των γυναικών απέναντι στον καρκίνο του μαστού

Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child

Η Παρέα της Αγάπης και το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, για την κινητοποίηση του κοινού στην εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά μυελού των οστών

Παιδικά Χωριά SOS – SOS Children’s Villages Greece

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Hellenic Red Cross

¨ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ¨ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Union of Women Association για την αντιμετώπιση της έμφυλης κακοποίησης

Αλληλεγγύη Ηρακλείου, για την ενημέρωση σχετικά με τη νόσο Alzheimer.

Οι κοινωνικές επιταγές βρίσκουν στενές συνέργειες και απαντήσεις μέσα στον χώρο του αθλητισμού. Όλοι μαζί μπορούμε!

