Ηράκλειο:Voucher ανέργων αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων για ηλικίες 18+. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων υλοποιεί το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και καλεί άνεργους άνω των 18 ετών να δηλώσουν συμμετοχή.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α., είτε λαμβάνουν επίδομα , είτε όχι

Άνω των 18 ετών.

Σημειώνεται επίσης ότι οι ωφελούμενοι δεν πρέπει να έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU και παράλληλα όπως ορίζεται στον Ν.4921/2022 (ΦΕΚ 75/Α/18.04.2022), ο ωφελούμενους δε δύναται να παρακολουθεί ή να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στο www.katartisi.gr

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή διότι η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας έως ότου συμπληρωθούν οι 50.000 θέσεις.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου (2 όψεις) σε ισχύ σε μορφή pdf (ταυτοποίηση).

Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή σε pdf (όχι εικόνα).

Επίσημο έγγραφο που αναγράφεται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ

Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού όπου θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ, ποια τράπεζα είναι και ότι είστε πρώτος δικαιούχος

Πτυχίο Πληροφορικής (αν υπάρχει)

Πτυχίο Ξένης Γλώσσας (αν υπάρχει)

Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr όπου στο Προς θα βάλετε ΔΥΠΑ, στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

β. Δεν παρακολουθώ και δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

γ. Δεν παρακολουθώ και δεν θα παρακολουθήσω κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλο ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλω την παρούσα αίτηση.

Υλοποίηση και Διάρκεια Προγράμματος

Για τους άνεργους ωφελούμενους η διάρκεια παρακολούθησης είναι στις 80 ώρες και το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 12 ωρών του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επίδομα Εκπαίδευσης

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ο καταρτιζόμενος είναι 400€ (5€/ώρα)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά το πέρας της κατάρτισης αποκτάται πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις αλλά και για βοήθεια στην υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Λ. Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός, τηλ: 2810-302600 και 2810- 287141, email: meladini@katartisi.gr, καθημερινά 09:00 – 16:00.