Ηράκλειο:Ξεκινάει το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για την νανοτεχνολογία, Erasmus Mundus ΕΜΙΝΕΝΤ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ένα νέο κοινό (joint) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον τομέα της νανοτεχνολογίας ξεκινάει τον Οκτώβριο, 2024 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Πρόκειται για το Erasmus Mundus Master’s programme EMINENT (European Master on Embedded Intelligence Nanosystems Engineering) το οποίο έχει πιστοποιηθεί ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή πολιτική του European Approach for joint programmes.

Το EMINENT προσφέρει μια ολιστική εκπαίδευση στη μηχανική νανοσυστημάτων ενσωματωμένης νοημοσύνης. Συνδυάζει προηγμένη εκπαίδευση, ξεκινώντας από την τεχνολογία υλικών και συσκευών νανοκλίμακας έως τις υπολογιστικές αρχιτεκτονικές των ευφυών αισθητηρίων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών ολοκληρωμένων συστημάτων μακροκλίμακας και σημαντικών περιοχών εφαρμογής IoT.

Παράλληλα, στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εκπαιδευτική τεχνογνωσία υψηλών προδιαγραφών προσανατολισμένη στην έρευνα και την καινοτομία σε ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τέσσερα μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA και συγκεκριμένα το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το University of Siegen, το University of Orléans και το Vilnius Gediminas Technical University, τα οποία θα συνεργαστούν με το New University of Lisbon.

Το πρώτο εξάμηνο ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2024 και για τον πρώτο χρόνο σπουδών τα μαθήματα θα διεξαχθούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ενώ το δεύτερο εξάμηνο τα μαθήματα θα διεξαχθούν στο Πανεπιστήμιο του Siegen. Τη δεύτερη χρονιά του προγράμματος τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ένα από τα παραπάνω πέντε Πανεπιστήμια ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλέξει ο φοιτητής. Οι ειδικότητες που προσφέρονται είναι:

– Λειτουργικά Υλικά με Οπτοηλεκτρονικές Ιδιότητες (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)

– Ενσωματωμένοι ευφυείς αισθητήρες (University of Siegen)

– Φυσικά Υλικά και Βιοαισθητήρες (New University of Lisbon)

– Internet of Things (University of Orleans)

– Συστήματα αισθητήρων και επεξεργασία δεδομένων ( Vilnius Gediminas Technical University)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του EMINENT: https://eminent-master.eu