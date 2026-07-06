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Ηράκλειο:Ανακοίνωση της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου για τον ξαφνικό χαμό της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον ξαφνικό χαμό της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Η ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για
τον ξαφνικό χαμό της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 χρονών.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπηρέτησε με πάθος, συνέπεια και αφοσίωση τη δημοσιογραφία , αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης μέσα από την πορεία της στον όμιλο της ΚΡΗΤΗ TV.

Με το ήθος, την εργατικότητα και τον επαγγελματισμό της κέρδισε την εκτίμηση
συναδέλφων, συνεργατών και της τοπικής κοινωνίας.

Η απώλειά της είναι μεγάλη για τη δημοσιογραφική οικογένεια της Κρήτης και για
όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους συναδέλφους της.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ας είναι η μνήμη της αιώνια.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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