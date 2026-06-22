Ηράκλειο:Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας σκυροδέματος της γέφυρας Aγίου Ιωάννη Xωστού επί του Β.Ο.Α.Κ.

Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας σκυροδέματος της γέφυρας Aγ. Ιωάννη Xωστού επί του Β.Ο.Α.Κ, προγραμματίζεται αύριο Τρίτη 23-06-2026, Τετάρτη 24-06-2026 και Πέμπτη 25-06-2026, ώρα 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο.

Οι οδηγοί παρακαλούνται για την αυστηρή τήρηση της εγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης προκειμένου η κυκλοφορία να διεξάγεται με ασφάλεια.