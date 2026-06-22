Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί

για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις Νόμου περί όπλων στο Ηράκλειο

Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης με -34- δενδρύλλια κάνναβης

Κατασχέθηκαν -1- πολεμικό τυφέκιο (KALASHNIKOV) με γεμιστήρα,

-2- πιστόλια με γεμιστήρες, φυσίγγια και ξιφολόγχη

Συνελήφθησαν σήμερα (22.06.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 47 και 80 ετών κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις Νόμου περί όπλων. Επιπλέον σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου καθώς και εφαρμογής ειδικού σχεδίου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, σήμερα (22.06.2026) πρωινές ώρες οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε να καλλιεργείται φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και κατελήφθη ο 80χρονος να μεταβαίνει με Ι.Χ.Ε. όχημα στο χώρο της φυτείας και να εκτελεί καλλιεργητικές εργασίες.

Σ έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον εν λόγω χώρο και σε έρευνες που ακολούθησαν στην κοινή οικία των ημεδαπών και σε ποιμνιοστάσια που κατέχουν και χρησιμοποιούν από κοινού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -34- δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούνταν στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 1,5 μέτρου

• -2- πιστόλια με -2- γεμιστήρες

• Πολεμικό τυφέκιο (KALASHNIKOV) με -1- γεμιστήρα

• -46- πλήρη φυσίγγια

• Ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου

• -2- Κινητά τηλέφωνα

• Διάφορα καλλιεργητικά εργαλεία

• -963- πλαστικά ενώτια

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που εμπίπτουν στην Αστυνομική Διάταξη περί Ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων και μη υποβολή ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης)

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης αξιόποινων πράξεων.

Συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.