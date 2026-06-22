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Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων – Αύριο 23/06, με τον Μουσικοχορευτικό Όμιλο Χανίων «ΑΡΟΔΑΜΟΣ»

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα Χανίων.

Αύριο, Τρίτη 23/06/2026, στις 20.00, ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος Χανίων «ΑΡΟΔΑΜΟΣ» με την παραδοσιακή του χορωδία ενηλίκων και το χανιώτικο Μουσικοχορευτικό Εργαστήρι «ΖΑΛΟΣ» παρουσιάζουν τα «Άνθη και ζάλα της παράδοσης». Η Παραδοσιακή Στράτα θα ξεκινήσει από το Νεώριο Μόρο, ως πρώτο σημείο εκκίνησης, ενώ δεύτερο σημείο εκκίνησης έχει οριστεί το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί στο Γυαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης στην Πλατεία του Ι. Μ. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Χανίων.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Μανώλης Παπουδάκης (λύρα), Ανδρέας Ψαθάκης (λαούτο), Μανώλης Μουντάκης (λύρα), Στέλιος Μπυράκης (λύρα).

Για μία ακόμη εβδομάδα, τα μέλη του Μουσικοχορευτικού Ομίλου θα μεταδώσουν στους χιλιάδες επισκέπτες, που θα παρευρεθούν, μια εμπειρία βγαλμένη από τη παράδοση του τόπου.

Το δρώμενο θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη για τους επόμενους μήνες, με στόχο να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων.

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