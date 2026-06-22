“Μαζί για τα Αστερούσια”: Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε σε ημερίδα για το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών “Asterousia Trails”

Τη σημασία της ενημέρωσης και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στις ενέργειες που οργανώνονται για την προσαρμογή της Κρήτης και ιδιαίτερα της περιοχής των Αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή ανέδειξε ημερίδα που έγινε την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημαρχείο Αγίων Δέκα, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης.

Την ημερίδα με θέμα «Πεζοπορικές Διαδρομές και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στα Αστερούσια» οργάνωσε ο Δήμος Γόρτυνας στο πλαίσιο της δημιουργίας δικτύου πεζοπορικών διαδρομών “Asterousia Trails”.

Τις εργασίες χαιρέτησε ο αντιδήμαρχος Γόρτυνας, Ιωάννης Λιοδακάκης, ενώ παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, η Αικατερίνη Μανταδάκη, από το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Νεολαία του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO.

Η πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας Αστερουσίων, πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης Αστερουσίων (Τ.Ε.Δ.Α.), Θεανώ Βρέντζου, παρουσίασε το θέμα «Το Απόθεμα Βιόσφαιρας UNESCO Αστερουσίων». Αναφέρθηκε στον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής και τόνισε την ανάγκη να παραδώσουμε τον τόπο αειφόρο, όπως τον παραλάβαμε.

Τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στην Κρήτη αλλά και παγκοσμίως παρουσίασε η προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής, Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Ευγενία Στυλιανού, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Μαζί για τα Αστερούσια: Η κλιματική προσαρμογή ως ευκαιρία τοπικής αναγέννησης».

Αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης και την “κλιματική συμμαχία” που έχει συναφθεί με Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» που χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Εξήγησε τι περιλαμβάνει το Σύμφωνο Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας για την προσαρμογή του ορεινού όγκου των Αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή, το οποίο έχουν υπογράψει η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μίνωα Πεδιάδας και Φαιστού, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και η Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Αποθέματος Βιόσφαιρας Αστερουσίων (MAB/UNESCO).

Εξήγησε την αξία των δενδροφυτεύσεων ως δράση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που αφορά τόσο στον ορεινό όγκο όσο και τον κάμπο της Μεσαράς, αφού λειτουργούν ως ενιαίο και αλληλένδετο οικοσύστημα. Τόνισε ότι η κρίσιμη παράμετρος για την αναγέννηση των Αστερουσίων είναι το «ΜΑΖΙ». Για τον λόγο αυτό το project των δενδροφυτεύσεων θα χτίζεται σταδιακά και θα εξελίσσεται με πλήρη ενημέρωση και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών.

Η Στυλιανού έχει εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Κρήτης σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στον Χάρακα και το Απεσωκάρι.

Στη συνέχεια, η Χρύσα Παγκάλου – Γενική Διευθύντρια ΕΤΑΜ Α.Ε. ανέδειξε τον ρόλο του Δικτύου Τουρισμού Υπαίθρου “Epaithros+” και της πλατφόρμας Rural Greece στην ανάδειξη του προορισμού: Asterousia trails, ένα έργο που αφορά στη δημιουργία και ανάδειξη ενός δικτύου 11 πεζοπορικών διαδρομών στα Αστερούσια.

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους παρευρισκόμενους.