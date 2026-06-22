Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Κρήτης στη Διημερίδα του Παρατηρητηρίου Πελοποννήσου

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε στη διημερίδα με θέμα «Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εμπειρικά Ευρήματα και Πολιτικές Κοινωνικής Ανάπτυξης», που διοργάνωσε το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και φορέων κοινωνικής πολιτικής.

Στο θεματικό πάνελ «Ανάπτυξη του Δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Πελοπόννησο: Η συμβολή των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων», η Προϊσταμένη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης, Δρ Αικατερίνη Βλασάκη, παρουσίασε τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει το Παρατηρητήριο για τη συστηματική καταγραφή, ανάλυση και χωρική αποτύπωση κοινωνικών αναγκών και ανισοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το μοντέλο χωρικής κοινωνικής νοημοσύνης που εφαρμόζει η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Γεωπληροφοριακού Συστήματος GIS Crete, το οποίο επιτρέπει την ανάδειξη τοπικών αναγκών και θυλάκων αποστέρησης σε επίπεδο κοινοτήτων, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας τον σχεδιασμό τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών.

Η προσέγγιση αυτή παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής και χωρικής δικαιοσύνης.

Στη διημερίδα συμμετείχε επίσης ο Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής Χρίστος Παπαθεοδώρου, επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού άξονα για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Κρήτη, ο οποίος υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στην εισήγησή του παρουσίασε ευρήματα από εξειδικευμένα δεδομένα που έχουν παραχθεί για την Περιφέρεια Κρήτης και το Παρατηρητήριο από την ΕΛΣΤΑΤ, αναδεικνύοντας κρίσιμες διαστάσεις της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και των συνθηκών διαβίωσης.

Η συμμετοχή του Παρατηρητηρίου επιβεβαίωσε τον ενεργό ρόλο του ως μηχανισμού παραγωγής γνώσης και υποστήριξης του σχεδιασμού πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.