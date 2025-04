Ηρακλείου : Μαθητική Συναυλία Δημοτικού Ωδείου Δήμου Χερσονήσου την Κυριακή 6 Απριλίου, ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων

Μαθητική Συναυλία της τάξης Μπουζουκιού του Βίκτωρα Ανδρεαδάκη, της τάξης Κιθάρας του Σωτήρη Μαργαρίτη και της τάξης Πιάνου της Ειρήνης Κανέτου Χρυσοβαλάντου θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Ωδείο Δήμου Χερσονήσου την Κυριακή 6 Απριλίου στις 7 μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων.

Τάξη Μπουζουκιού

Καθηγητής: Βίκτωρας Ανδρεαδάκης

1. Αντώνης Ψαρός: Έχω έναν καφενέ

2. Αντώνης Ψαρός: Στην απάνω γειτονίτσα

Τάξη Κιθάρας

Καθηγητής: Σωτήριος Μαργαρίτης

1. Χαρίδημος Μίχος: Στο φως του φεγγαριού

2. Μαριάνθη Γαρεφαλάκη: Μπαλάντα no. 7

3. Λυδία Πλάτη: Μπαλάντα no. 11

4. Νίκος Αναγνωστάκης: Ο λαγός το ‘βαλε στα πόδια

5. Μάνος Βουγιουκαλάκης: Rondo

6. Δημήτρης Βλαχάκης: Incompanable

7. Γιάννης Ψαρός: Study n. 48, Minuetto

8. Μαριλένα Ασσαργιωτάκη: Bourre, Lullabie

Τάξη Πιάνου

Kαθηγήτρια: Ειρήνη Κανέτου Χρυσοβαλάντου

1.Μαρία Μουντράκη: Τι χαρά, τα ποντικάκια

2. Δάφνη Δαμιανάκη: Brother John

3. Μάρκος Ψαρουδάκης: Παιδικό τραγούδι Beyer

4. Βασιλίσσα Κυριακάκη: Η τραμπάλα

5. Πόλυ Μητσάκη: Το πατινάζ

6. Μάνος Λαρετζάκης: Beyer άσκηση 48

7. Κλεοπάτρα Σηφάκη: Κεμάλ, Μ. Χατζηδάκις

8. Κατερίνα Σηφάκη: Pirates of the Caribbean

9. Μαρία Μουντράκη: The fair Gurlit

10. Φώτης Καρβουνάκης: Für Elize Beethoven

11. Κατερίνα Παπαδογιαννάκη: Λίμνη των κύκνων, Ωδή στη χαρά

12. Μαριάννα Βαρδάκη: Beyer, άσκηση 55

13. Κωνσταντίνα Ασσαργιωτάκη: Χάρτινο το φεγγαράκι, Μ. Χατζηδάκις

14. Μάνος Γιαλούρης: Musette Ret Bach

15. Ελένη Πετσαλάκη: Menuet Solt Bach

16. Νικολέτα Αρβανίτη: Arabesque Burgmuller

17. Αλέξανδρος Φουάντ: Menuet Bach

18. Ευτυχία Καρυωτάκη: Grenadille Streabbog

19. Ιωάννα Διαμαντάκη: Polka Streabbog

20. Ελένη Αρβανίτη: Avalanche Heller

21. Άμπρα Τούσα: Bella ciao