Ιράν: Καρέ – καρέ η κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ από δυνάμεις του Ιράν

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, το St. Nikolas, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, βρίσκεται στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς

Βίντεο από την επιχείρηση κατά την οποία δυνάμεις του Ιράν κατέλαβαν το πρωί της Πέμπτης (11/1) το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ St. Nikolas, στον Κόλπο του Ομάν, έδωσε στην δημοσιότητα η ιρανική τηλεόραση.

Στο ντοκουμέντο φαίνονται οι ένοπλοι να ανεβαίνουν στο πλοίο με ρεσάλτο και να το καταλαμβάνουν.

Το ελικόπτερο πετά ακριβώς πάνω από το δεξαμενόπλοιο, ενώ τα μέλη του πληρώματος αναγκάζονται από τους εισβολείς να ξαπλώσουν στο δάπεδο του πλοίου.

Έκτοτε το πλοίο βρίσκεται σε καθεστώς ομηρίας και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τα 19 μέλη πλήρωμα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένας 20χρονος Έλληνας, που είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Iran’s state-run media have released footage of the Islamic Republic Navy’s seizure of St. Nikolas (formerly known as Suez Rajan) oil tanker, which had previously been seized alongside a large cargo of Iranian crude oil by the US government last year. pic.twitter.com/7VBj8F964l

— Iran International English (@IranIntl_En) January 12, 2024