Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν πλοίο που μετέφερε «λαθραίο» πετρέλαιο

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατάσχεσαν ένα πλοίο στον Κόλπο με την κατηγορία ότι προσπάθησε να βγάλει λαθραία από τη χώρα 757.000 λίτρα ντίζελ, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA.

Δεν δόθηκε καμία διευκρίνιση (σημαία, ιδιοκτήτρια εταιρεία, ονομασία κλπ) για το πλοίο αυτό.

IRGC Navy & IRGC Intelligence seized a foreign tanker with 757,000L gasoline 60miles from Iran shore in Persian Gulf.The terrorist group official claimed it was smuggling fuel. All 7 foreign crew members were arrested. No mention of the nationality of the ship or crew.#IranTruth pic.twitter.com/HN2PGfxd0N

