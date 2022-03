Ισχυρή έκρηξη σε δεξαμενές καυσίμων στο Κίεβο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενές καυσίμων στο Κίεβο το βράδυ της Πέμπτης.

Οι Ρώσοι φαίνεται να «χτύπησαν» μία από τις αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Η φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη φώτισε τον ουρανό του Κιέβου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

❗️Russian army destroyed the last biggest fuel stock of Ukrainian army near Kiev.#UkraineWar pic.twitter.com/JkIMjekyBu

— Dmitry Skorobutov (@dskorobutov) March 24, 2022