Ισραήλ: «Ο Χασάν Νασράλα δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί αυτόν τον κόσμο» λένε οι IDF

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσημα ότι σκότωσε τον Χασάν Νασράλα στην επίθεση στη Βηρυτό – Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσημα ότι χθες Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024, ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της οργάνωσης Χεζμπολάχ και ένας από τους ιδρυτές της, «εξουδετερώθηκε» από τις IDF, μαζί με τον Αλί Καράκι, τον διοικητή του Νοτίου Μετώπου της Χεζμπολάχ και άλλους διοικητές της.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός

Μέχρι τώρα, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε προβεί σε επίσημη ανακοίνωση, αν και πηγές της είχαν δηλώσει από τις πρώτες ώρες μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ και ότι εξεταζόταν αν βρισκόταν στα κτίρια που βομβαρδίστηκαν.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Χασάν Νασράλα, ενώ έχει πραγματοποιήσει από το πρωί μια σειρά από ρίψεις ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ.

Η ανάρτηση των IDF στο Χ:

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024