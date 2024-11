Ιστορική απόφαση στη Βρετανία – Κρατικοποιούνται οι σιδηρόδρομοι.

Ο νόμος για την επανεθνικοποίηση του σιδηροδρόμου στη Βρετανία, όπου οι περισσότερες σιδηροδρομικές εταιρείες είναι ιδιωτικές, εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο.

Ο νόμος, που εκπληρώνει από μακρού υπόσχεση του Εργατικού Κόμματος, έλαβε χθες το πράσινο φως της Βουλής των Λόρδων έπειτα από ψηφοφορία με την οποία απορρίφθηκε με μικρή πλειοψηφία τροπολογία της συντηρητικής αντιπολίτευσης. Ο νόμος πρέπει να επικυρωθεί στην συνέχεια από τον βασιλιά.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αυτό θα επιτρέψει την αποφυγή καταβολής αποζημιώσεων στους ιδιώτες διαχειριστές τα συμβόλαια των οποίων θα λήξουν από σήμερα και μέχρι το 2027.

TSSA has hailed as a ‘landmark’ the passing of the Passenger Railway Services (Public Ownership) Bill which will see the transfer of passenger rail services in Great Britain into public hands. 🎇🚆 Full story – https://t.co/2sDSAzPPg6@UKLabour @LouHaigh

