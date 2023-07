J2US – Νικητές: Ποιο ζευγάρι κέρδισε στον μεγάλο τελικό χθες 8/7

Μεγάλος τελικός χθες 8/7 για το J2US που αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό μετά μουσικής με το Νίκο Κοκλώνη και το Τζώνη Καλημέρη ν’ ανακοινώνουν το μεγάλο νικητή του σόου. Ποιο ζευγάρι τελικά κατάφερε να επικρατήσει και να πάρει την πρώτη θέση στο μουσικό σόου, J2US; Όλα όσα είδαμε στο μεγάλο φινάλε.

Τέσσερα ζευγάρια έδωσαν ραντεβού χθες 8/7 στη σκηνή του Just the 2 of us διεκδικώντας τον τίτλο του νικητή για τον πέμπτο κύκλο του σόου. Λουίζα Πυριόχου με Καλομοίρα, Τριαντάφυλλος με Φελίσια Τσαλαπάτη, Ιάσονας Παπαματθαίου και Ηρώ και Ναταλία Αργυράκη και Γιώργος Βογιατζάκης ήταν χθες οι φιναλίστ της βραδιάς. Ένα ζευγάρι όμως προς μεγάλη τους έκπληξη μάλιστα κατάφερε να επικρατήσει και να φύγει από το πλατώ με το μεγάλο έπαθλο. Νωρίτερα στο φινάλε του μουσικού προγράμματος Βανδή και Γαρμπή ένωσαν τις φωνές τους επί σκηνής, ξεσηκώνοντας το κοινό με τα τραγούδια τους, η Κατερίνα Στικούδη άφησε τα backstage και έπιασε μικρόφωνο ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες, ενώ και η Χριστίνα Μαραγκόζη ανέβηκε και πάλι στη σκηνή του J2US για να τραγουδήσει. Στα highlights της βραδιάς ήταν και η έκπληξη των συνεργατών του Νίκου Κοκλώνη, όπως και το συγκινητικό σχόλιο του παρουσιαστή.

Ποιο ζευγάρι κέρδισε χθες 8/7 στον τελικό του J2US

Ο Ιάσονας Παπαματθαίου και η Ηρώ αναδείχθηκαν χθες 8/7 οι μεγάλοι νικητές του Just the 2 of US κερδίζοντας την πρώτη θέση στον τελικό του μουσικού σόου. Οι ίδιοι μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος αλλά και τη χαρά τους, μη πιστεύοντας ότι είναι το νικητήριο ζευγάρι. Η Ηρώ μάλιστα ευχαριστώντας τον παρτενέρ της, στάθηκε στην εργατικότητά του, ενώ ο νεαρός ηθοποιός δεν δίστασε να πει ότι “ζει σε όνειρο”. Σημειωτέον και στις δύο εμφανίσεις τους ερμηνεύοντας την “Άνοιξη” και το “Φως” Ηρώ και Παπαματθαίου πήραν 40άρια από τους τέσσερις κριτές.

Όλα όσα είδαμε στον τελικό-Γιατί παραπονέθηκε ο…Ντάφυ

Τέσσερα ζευγάρια χθες 8/7 πάλεψαν για την πρώτη θέση, παρουσιάζοντας αρχικά δύο τραγούδια και ένα κοινό, το «Φεύγω» της Χάρις Αλεξίου. Συγκεκριμένα η Ναταλία Αργυράκη και ο Γιώργος Βογιατζάκης είπαν το “Σασμό” και το “Τολμάς κι έχεις παράπονο εσύ”, η Λουίζα Πυριόχου και η Καλομοίρα την “Αγάπη υπερβολική” και το “All that jazz”, ο Ιάσονας Παπαματθαίου και η Ηρώ την “Άνοιξη” και το “Φως” και η Φελίσια Τσαλαπάτη με τον Τριαντάφυλλο το “Φως” και το “Ανάβεις φωτιές”. Ο Τριαντάφυλλος μάλιστα που για κάθε act με τη…μαθήτριά του πήραν από 36 βαθμούς ξέσπασε χθες ενώπιον της κριτικής επιτροπής, σχολιάζοντας την εύνοια που δείχνει η επιτροπή σε κάποια ζευγάρια. Η Βανδή του απάντησε πώς είναι ένα παιχνίδι και δεν γίνεται να παίρνουν τόσο κατάκαρδα την κριτική που ακούν, γιατί γίνεται με πολλή αγάπη και καλή πρόθεση. Σημειωτέον ο Ντάφυ ήταν και ο μόνος εκ των φιναλίστ, ο οποίος δεν χειροκρότησε τους δύο νικητές αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, δείχνοντας την έκπληξή του με την απόφαση του κοινού. Ωστόσο λίγο πριν το φινάλε έσπευσε να συγχαρεί μόνο τον ηθοποιό.

Η έκπληξη στο Νίκο Κοκλώνη και το συγκινητικό του μήνυμα

Ένα βίντεο-έκπληξη επεφύλαξαν χθες οι συνεργάτες του Νίκου Κοκλώνη στον παρουσιαστή. Η Βίκυ Σταυροπούλου ανέβηκε στην σκηνή, δίνοντάς του μια εντυπωσιακή τούρτα που έγραφε: “Νίκο, σε αγαπώ και μου λείπεις ήδη στεφάνι μου”. Ο οικοδεσπότης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: “Θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου, πώς όλα αυτά τα σόου και τα βράδια που περάσαμε μαζί, είχαν πολλά πράγματα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Τα περισσότερα δεν τα ξέρατε. Είχαμε καλές και κακές στιγμές. Είμαι τυχερός γιατί έχω εσάς αλλά και μια φοβερή ομάδα, που με στηρίζει σε ό,τι και αν κάνω. Η ζωή τα έφερε έτσι να έχω πολλές δύσκολες στιγμές αυτά τα τρία χρόνια. Έτυχε. Πολεμήθηκα, ζω αναπνέω αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχω εσάς από το σπίτι. Τρία χρόνια δεν έχετε φύγει ποτέ, κλείνεστε τα Σάββατα και μας παρακολουθείτε. Είστε η οικογένειά μου!”.https://youfly.com/