J2US : Τι είπε η Άννα Βίσση για τη Δέσποινα Βανδή λίγες ώρες μετά τη μεγάλη τους συνεργασία ;

Με την πιο τέλεια σκηνική παρουσία και ερμηνεία από την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή, έγινε για πρώτη φορά επί σκηνής η συνάντησή τους, χαρίζοντας στους τηλεθεατές του Just the 2 of us ένα μοναδικό υπερθέαμα.

Ποιον μύθο «αποδόμησαν»;

Υπάρχει μια φήμη-μύθος εδώ και πολλά χρόνια ότι οι δύο Ελληνίδες τραγουδίστριες βρίσκονται σε κόντρα, ωστόσο οι ίδιες δεν επιβεβαίωσαν ποτέ κάτι τέτοιο και απέδειξαν ότι ακόμα και να υπήρξε απόσταση μεταξύ τους… πλέον δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Χθες την ώρα που η Άννα Βίσση τραγουδούσε στη σκηνή του μουσικού σόου, η Δέσποινα Βανδή την απαθανάτισε και μοιράστηκε τη στιγμή με το κοινό της και τους φανς της στα social media.

Ανεβάζοντας μία υπέροχη φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζονται σφιχτά και χαμογελούν αληθινά και μεγάλη θέρμη, ήρθε η ώρα να μιλήσει και η Άννα Βίσση.

«Ήταν αληθινό. Ήμασταν και οι δύο χαρούμενες. Σ’ ευχαριστώ Δέσποινα», έγραψε χαρακτηριστικά.