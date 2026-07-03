Jean Hanlon: Ομόφωνα ένοχος, με μειωμένο καταλογισμό, ο 55χρονος για την δολοφονία της 54χρονης Βρετανίδας

Η ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου, 17 χρόνια μετά τον εντοπισμό της σορού της άτυχης γυναίκας στο λιμάνι του Ηρακλείου – Ξέσπασαν σε κλάματα τα παιδιά της στο άκουσμα της απόφασης

Ομόφωνα ένοχος, με μειωμένο καταλογισμό, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου o 55χρονος (σήμερα) κατηγορούμενος για την δολοφονία, τον Μάρτιο του 2009, της βρετανίδας Jean Hanlon, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί τότε να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Το Δικαστήριο, μετά από τρεις ώρες διάσκεψης, έκρινε τον 55χρονο κρητικό ένοχο για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με μειωμένο καταλογισμό. Στο άκουσμα της απόφασης, τα παιδιά της άτυχης γυναίκας ξέσπασαν σε κλάματα

Νωρίτερα η Εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του κατηγορούμενου, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα για τη δικαίωση της Hanlon, 17 χρόνια μετά», εκφράζοντας τη βεβαιότητά της ότι από το σύνολο της δικογραφίας και κυρίως από την απολογία του προέκυπτε πως ήταν ο δράστης της ανθρωποκτονίας.

Η εισαγγελική λειτουργός είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «περίεργη», επισημαίνοντας ότι μόνο το γεγονός πως έφθασε στο ακροατήριο 17 χρόνια μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας καταδεικνύει την ιδιαιτερότητά της.

Παράλληλα είχε αναφερθεί εκτενώς στη σχέση των δύο και στο ψυχιατρικό ιστορικό του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή και ότι η απόρριψη από τη Jean Hanlon τον οδήγησε σε εμμονική συμπεριφορά και τελικά στην εγκληματική πράξη.

Στην αγόρευσή του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Απόστολος Ξυριτάκης, είχε ζητήσει επίσης την καταδίκη του 55χρονου, τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο τρόπος τέλεσης του εγκλήματος λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός, τα στοιχεία της δικογραφίας, οι καταθέσεις και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη συνθέτουν μια σαφή εικόνα για την υπόθεση.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Γιώργος Αθάνατος είχε ζητήσει την απαλλαγή του εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή του πέραν πάσης αμφιβολίας. Είχε κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα των αρχών, ενώ είχε υποστηρίξει ότι η εισαγγελική πρόταση βασίστηκε σε υποθέσεις και όχι σε αδιάσειστες αποδείξεις.https://www.cretalive.gr/