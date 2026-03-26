Κακοκαιρία «Deborah»: Στο «κόκκινο» η Κρήτη το Σαββατοκύριακο!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου, με κύμα κακοκαιρίας να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Η μεταβολή οφείλεται στο βαρομετρικό χαμηλό «DEBORAH», το οποίο έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και αναμένεται να κινηθεί ανατολικά, επηρεάζοντας την Ελλάδα με το ψυχρό του μέτωπο.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, όπου από το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι. Παράλληλα, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τρεις είναι οι περιοχές όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα:

  • Δυτική Ελλάδα: από τα ξημερώματα της Παρασκευής

  • Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο: από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής

  • Κρήτη, νότιες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα: από το Σάββατο έως το πρωί της Κυριακής

Στην Αττική, η επιδείνωση θα είναι πιο ήπια, με πρόσκαιρες βροχές την Παρασκευή το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς έντονα φαινόμενα.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, από την Τετάρτη 1 Απριλίου ενδέχεται να ακολουθήσει νέο κύμα κακοκαιρίας με πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Βιταμίνες D και Β12: Σε ποιους, πότε...

0
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η έλλειψη βιταμινών δεν προκαλεί άμεσα...

Από το χωράφι στο πιάτο του τουρίστα...

0
“Ο τοπικός παραγωγός και το προϊόν του πρέπει να...
Βιταμίνες D και Β12: Σε ποιους, πότε και πώς – Επικίνδυνη η ανεξέλεγκτη λήψη τους
ΠΚ team
ΠΚ team
