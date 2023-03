Καρέ βραβείων για τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο στα Sports Marketing Awards

O ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος μεγαλώνει κατά ένα χρόνο και κάνει ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία του στα αθλητικά, πολιτιστικά και τουριστικά δρώμενα της χώρας, με στόχο να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς Γύρους παγκοσμίως.

Το βράδυ της Πέμπτης ο ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος ξεχώρισε στη βραδιά των Sports Marketing awards κάνοντας αισθητή την παρουσία του στην πρώτη χρονιά της αναβίωσής του.

Ένα, από τα συνολικά 4 βραβεία, απονεμήθηκε στο Υφυπουργείο Αθλητισμού και την Οργανωτική Επιτροπή Cycling Greece στην κατηγορία «Αθλητικός/Πολιτιστικός Τουρισμός».

Η ιδέα της αναβίωσης υλοποιήθηκε από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη να στηρίζει την πολύ απαιτητική αυτή διοργάνωση ορίζοντας τη Cycling Greece, ως υπεύθυνη για την άρτια διοργάνωση του αγώνα.

Τα υπόλοιπα 3 βραβεία απονεμήθηκαν στην εταιρεία Κωτσόβολος, που ποδηλάτησε για μία καλύτερη Ζωή στον «ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας 2022» ως ο μεγάλος χορηγός στις εξής κατηγορίες επάθλων:

• Best Sports-Related CSR Campaign /Activity

• Best Sports Strategy for Branding και

• Best Sponsorship Program/Strategy

Ο ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος αφήνει το θετικό του αποτύπωμα πολυεπίπεδα και αυτό θα γίνει ακόμα πιο εμφατικά ηχηρό στη φετινή διοργάνωση, που ξεκινάει στις 2 Μάϊου στο Ηράκλειο της Κρήτης και καταλήγει στις 6 Μαΐου στην Αρχαία Ολυμπία με έναν πρόλογο, και τέσσερα ετάπ μοναδικής ομορφιάς και πολιτιστικής αξίας.

*Το βραβείο εκ μέρους του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Cycling Greece παρέλαβαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής Nίκος Κερερές και ο Υπεύθυνος Χορηγιών, Παύλος Αθανασούλας