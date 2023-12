Κατέκλυσαν τα Χανιά οι 6.000 Αμερικανοί στρατιώτες από το “Gerald Ford”: Φόβοι της ΕΛΑΣ για διασάλευση της ηρεμίας

“Πονοκέφαλος” στις τάξεις της Αστυνομίας, καθώς 6.000 μέλη του πληρώματος θα αποβιβάζονται καθημερινά στην πόλη των Χανίων, σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης λόγω των ημερών

Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης (26/12) το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Gerald Ford». Τα 6.000 μέλη του πληρώματος του θα αποβιβάζονται καθημερινά στην πόλη των Χανίων, σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης λόγω των ημερών, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στις τάξεις της ΕΛΑΣ και αντιδράσεις σε φορείς και συλλογικότητες που διοργανώνουν συλλαλητήριο την ερχόμενη Πέμπτη.

Εν μέσω αντιδράσεων από φιλειρηνικές οργανώσεις, φορείς και συλλογικότητες κατέπλευσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στην προβλήτα Κ14 του Μαραθίου το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ “Τζέραλντ Φορντ”. Η παρουσία 6.000 μελών του πληρώματος καθημερινά στην πόλη και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου προκαλεί πονοκέφαλο στις τοπικές αστυνομικές αρχές που καλούνται να διασφαλίσουν το κλίμα ασφάλειας και ηρεμίας εν μέσω μάλιστα εορταστικής περιόδου.

Φορείς και συλλογικότητες εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου καλώντας την κυβέρνηση, τη δημοτική αρχή των Χανίων και την περιφερειακή αρχή να πάρουν θέση.

«Οφείλουν να πάρουν θέση απέναντι στη χανιώτικη κοινωνία για την προστασία της από τις κάθε λογής τραμπούκικες και επικυρίαρχες συμπεριφορές των αμερικανοΝΑΤΟϊκών ναυτών. Οφείλουν να σεβαστούν την άποψη του χανιώτικου λαού έτσι όπως διατρανώθηκε στις 12 του Νοέμβρη στο μεγαλειώδες παγκρήτιο συλλαλητήριο και στην πορεία προς την αμερικάνικη Βάση με αφορμή την παρουσία του ίδιου αεροπλανοφόρου στη Σούδα», δηλώνει η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων.

Η Επιτροπή καλεί σε κινητοποίηση την Πέμπτη στις 6:30 το απόγευμα στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Το Gerald Ford”, που προσέγγισε το πρωί στον προβλήτα Κ14 της Νατοϊκής Βάσης Μαραθίου με τη βοήθεια ρυμουλκών, έχει μήκος 337 μέτρα και εκτόπισμα περίπου 100.000 τόνους. Φέρει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών και σειρά άλλων καινοτομιών. Επίσης αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων.

@Warship_78 arrived in Souda Bay, Crete, Dec. 26.

Capt. Rick Burgess, Commanding Officer of Gerald R. Ford: “Greece and the United States have had a strong NATO alliance since 1952 and we enjoy and appreciate every opportunity to strengthen our maritime partnership.” pic.twitter.com/OiZQj24Ztm

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) December 26, 2023