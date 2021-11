Κλειστά την Τετάρτη το πρωί τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ

Παρόλο που εδώ και δύο χρόνια η πανδημία δημιούργησε τεράστια προβλήματα

στην αγορά, αλλά και ειδικότερα στο δίκτυο μας, όλοι εμείς οι σχεδόν 4.000

πράκτορες του ΟΠΑΠ ανά την Ελλάδα, αναγνωρίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι

χρέος και ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία είναι να σταθούμε αρωγοί στις

προσπάθειες πρόληψης και περιορισμού της νόσου COVID-19.

Από την πλευρά μας ακολουθήσαμε πιστά, με υποδειγματική συμμόρφωση και

πειθαρχία τα πλέον αυστηρά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ακόμα κι αν πιστεύαμε

ότι κάποια εξ αυτών θα είχαν άμεσα αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία των

καταστημάτων μας και στα έσοδα των οικογενειών μας.

Κανείς σήμερα δεν μπορεί να παραμερίσει ότι ο κλάδος μας είναι ίσως ο

περισσότερο συγκριτικά πληττόμενος από την πανδημία και πιθανότατα αυτός που

έλαβε την λιγότερη στήριξη από την Πολιτεία όλη αυτή την περίοδο.

Για του λόγου το αληθές, αρκεί μια απλή παράθεση (ενδεικτικά) κάποιων δεδομένων:

1. Είμαστε ενδεχομένως ο κλάδος στον οποίο επιβλήθηκαν τα πλέον πολύμηνα

lockdown. Για εμάς ειδικότερα το lockdown ήταν απόλυτο και διαρκές, χωρίς

οποιαδήποτε πρόβλεψη για κάποιου είδους εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας,

όπως click away, click in shop, take away κλπ. Είμαστε επαγγελματίες που για

πολλούς μήνες το εισόδημα μας ήταν στο απόλυτο μηδέν και επιπλέον με την

εξέλιξη αυτή ουσιαστικά ευνοήθηκε εις βάρος μας ο online ανταγωνισμός, με

τις όποιες επιπλέον συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τη βιωσιμότητα του

επαγγέλματος μας.

2. Επί μήνες, ο κλάδος μας αγνοείτο από μέτρα στήριξης – όπως η Επιστρεπτέα

Προκαταβολή – και όταν πλέον λάβαμε κάποιας μορφής οικονομική αρωγή,

αυτή ήταν ελάχιστη για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης και των

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων μας.

3. Γίναμε μάρτυρες καταστάσεων στις οποίες μέτρα που ίσχυαν σε αντίστοιχους

ή ομοειδείς κλάδους να μην επιτρέπονται στα καταστήματα μας. Για

παράδειγμα, ακόμα και σήμερα, κανείς μας δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί

υπήρχε πρόσφατα ο περιορισμός του ενός καθήμενου πελάτη ανά τραπέζι

στα καταστήματα μας, όταν αυτό δεν ίσχυε πουθενά αλλού.

Σήμερα γίναμε για ακόμη μια φορά μάρτυρες άνισης μεταχείρισης προς το κλάδο

μας, που έχει ως αποτέλεσμα ένα ακόμα άμεσο πλήγμα στα έσοδα των πρακτορείων

μας, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την αγωνία για το μέλλον και την επιβίωση μας,

τόσο για εμάς των σχεδόν 4.000 πρακτόρων ΟΠΑΠ, όσο και για των περίπου 20.000

εργαζομένων μας σε όλη την χώρα.

Το περασμένο Σάββατο διαπιστώσαμε με έκπληξη, ότι στο ΦΕΚ με τα νέα μέτρα

εναντίον του κορωνοΐου, απαγορεύτηκε η είσοδος όσων διαθέτουν βεβαίωση

αρνητικού εργαστηριακού τεστ στα καταστήματα μας.

Η εξέλιξη αυτή ήταν ιδιαίτερα αιφνιδιαστική, καθώς δεν είχε προηγηθεί καμία

σχετική αναφορά, διαβούλευση ή προειδοποίηση σε όσες επαφές είχαμε ως κλάδος

με κρατικούς αξιωματούχους τις τελευταίες ημέρες.

Ακόμα μεγαλύτερη όμως ήταν η έκπληξη μας όταν διαπιστώσαμε ότι όσοι διαθέτουν

βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ μπορούν να εισέρχονται κανονικά (έστω

και με έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών) σε όλο το υπόλοιπο λιανεμπόριο, είτε

μιλάμε για μαγαζιά της γειτονιάς, είτε για οργανωμένες αλυσίδες καταστημάτων.

Αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να ισχύει αυτό για όλα τα εμπορικά καταστήματα,

αλλά όχι για το δίκτυο των καταστημάτων μας, που με μηδενική φοροδιαφυγή

συνιστούμε το μεγαλύτερο και πλέον οργανωμένο εμπορικό δίκτυο σε όλη την

Ελλάδα!

Σε κάθε περίπτωση, ως ΠΟΕΠΠΠ οφείλουμε να σημάνουμε συναγερμό, καθώς ο

κλάδος μας έχει φτάσει στα όρια του.

Ήδη αντιμετωπίζουμε τεράστιες δυσκολίες και η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο

δύσκολη, κάθε φορά που επιβάλλονται μέτρα που στερούνται λογικής, καθώς

ισχύουν σχεδόν αποκλειστικά για εμάς και τα οποία εν τέλει “χτυπούν” ακόμη και την

ίδια την Πολιτεία.

Χαρακτηριστικές είναι οι επιπτώσεις στα έσοδα του Κράτους, καθώς η απαγόρευση

εισόδου σε όσους έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο στρέφει αυτούς τους

πελάτες στον παράνομο τζόγο, δηλαδή σε “μαγαζιά” από το οποία το Ελληνικό

Δημόσιο δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ και όπου η τήρηση των υγειονομικών μέτρων

είναι μια άγνωστη έννοια.

Επιπλέον, το μέτρο αυτό συνιστά μια ακόμη έμμεση μορφή ενίσχυσης του online

ανταγωνισμού έναντι των καταστημάτων μας, όπως συμβαίνει σε όλη την πορεία

της πανδημίας μέχρι και σήμερα.

Για όλους αυτούς του λόγους, η ΠΟΕΠΠΠ και οι κατά τόπους Ενώσεις Πρακτόρων

ΟΠΑΠ ανά τη χώρα αποφάσισαν να ξεκινήσουν άμεσα δυναμικές κινητοποιήσεις

εναντίον της συνεχιζόμενης και πολυδιάστατης κατάφωρης αδικίας εναντίον μας.

Μεταξύ άλλων, στις 24 Νοεμβρίου, προχωράμε σε προειδοποιητική στάση εργασίας,

από το πρωί έως και τις 3 μ.μ., και διοργανώνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω

από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από

κτίρια κυβερνητικών φορέων και αξιωματούχων σε όλη την Ελλάδα.

Εδώ και δεκαετίες, ο κλάδος μας έχει δείξει ότι ξέρει να αγωνίζεται και να κάνει ό,τι

χρειάζεται για να προστατεύσει το δίκιο του και τις χιλιάδες οικογένειες που

εκπροσωπεί.

Ως ΠΟΕΠΠ, δηλώνουμε ότι ο καιρός που “μια καλή κουβέντα” ή ένα “φιλικό χτύπημα

στην πλάτη” αρκούσε, έχει περάσει.

Δεν θα καταστήσουμε εφικτό και αποδεκτό να λαμβάνονται αποφάσεις για εμάς, τα

καταστήματα μας και τις ζωές μας, χωρίς καν να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και

οι προτάσεις μας.

Στο πλαίσιο αυτό και ως ελάχιστο μέτρο για την αποφυγή της οικονομικής

καταστροφής μας, αιτούμαστε άμεσα από την Ελληνική Πολιτεία:

1. Πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας για τα καταστήματα μας που

θα επιτρέπουν την είσοδο και εξυπηρέτηση γρήγορων συναλλαγών με όλους

τους πολίτες.

2. Να επιτραπεί στα καταστήματα του δικτύου του ΟΠΑΠ η παραμονή όσων

διαθέτουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου, όπως συμβαίνει και

σε άλλους κλάδους.

3. Να μετακυλιστεί το βάρος της ευθύνης τήρησης των μέτρων (π.χ. κατοχή και

επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού) στους πελάτες-καταναλωτές.

Να υιοθετηθούν επίσης μέτρα στήριξης που μπορούν να δώσουν άμεσα μια “ανάσα”

στα καταστήματα μας και να προλάβουν την οικονομική καταστροφή του κλάδου

μας, όπως συγκεκριμένα:

1. Άρση της υποχρέωσης περί επιστροφής οποιοδήποτε ποσού από τις

ενισχύσεις που έχουμε εισπράξει με τη μορφή των προκαταβολών.

2. Επιδότηση ενοικίου.

3. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (εισόδημα και

ρυθμίσεις).

4. Ένταξη του κλάδου μας σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

5. Κάλυψη του δώρου Χριστουγέννων, λαμβανομένων υπόψη των

επιπρόσθετων μισθολογικών αναγκών που δημιουργούνται λόγω των

επιβληθέντων μέτρων.

Την Τετάρτη το πρωί κλείνουμε όλοι τα καταστήματα μας και

μπαίνουμε δυναμικά στον αγώνα!