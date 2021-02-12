Κορωνοϊός: Δείτε ποια σχολεία παραμένουν κλειστά στην Κρήτη
Δύο ακόμα σχολεία έβαλαν λουκέτο καθώς σημειώθηκαν κρούσματα κορωνοϊού, το Γυμνάσιο Χερσονήσου και το Λύκειο του Παγκρήτιου Εκπαιδευτήριου.
Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας κλειστά παραμένουν τα σχολεία:
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ Γ2 ΑΓ (Γ Τάξη), Γ Γ2 ΓΑ (Γ Τάξη), Γ Γ2 ΓΕ (Γ Τάξη), Γ Γ7 ΑΓ (Γ Τάξη), Γ Γ7 ΓΑ (Γ Τάξη), Γ Γ7 ΓΕ (Γ Τάξη), Γ2 (Γ Τάξη), Γ7 (Γ Τάξη) από 10/2 έως και 23/2
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Γ1 (Γ Τάξη), Γ1_Ιστορία (Γ Τάξη), Γ1_Μαθηματικά (Γ Τάξη), ΓΑΓ (Γ Τάξη), ΓΑΝ (Γ Τάξη), ΓΘΥ (Γ Τάξη), ΓΟΠ (Γ Τάξη), ΓΥ (Γ Τάξη) από 10/2 έως και 23/2
1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Β_ΒΔ_Διοίκησης και Οικονομίας (Β-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Β_ΒΜ1_Μηχανολογίας (Β-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Β_ΒΜ2_Μηχανολογίας (Β-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Β_ΒΠ_Πληροφορικής (Β-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Β_ΒΥ1_Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας (Β-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Β_ΒΥ2_Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας (Β-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Β_ΒΥ5_Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας (Β-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Γ_ΓΔ_Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης (Γ-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Γ_ΓΙ_Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων (Γ-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Γ_ΓΟΧ_Τεχνικός Οχημάτων (Γ-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Γ_ΓΤΕΠ_Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Γ-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Γ_ΓΦ1_Βοηθός Φυσικοθεραπευτή (Γ-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Γ_ΓΦ2_Βοηθός Φυσικοθεραπευτή (Γ-ΕΠΑΛ Τάξη), 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Γ_ΓΨ_Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (Γ-ΕΠΑΛ Τάξη) από 9/2 έως και 22/2
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Ε1 (Ε Τάξη), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Ε1 (Ε Τάξη), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Ε1 ΜΑΘ. (Ε Τάξη), Ζ0*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ2*Ε1 (Ε Τάξη), ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΓΓΛΙΚΑ Ε1 (Ε Τάξη), ΤΥ-ΖΕΠ ΙΙ Ε1 (Ε Τάξη) από 9/2 έως και 22/2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ
Ζ0*Α1 (Α Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ0*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ0*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ0*Ε1 (Ε Τάξη), ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), Ζ0*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη) από 8/2 έως και 21/2
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΩΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
Β3 (Β Τάξη), Β3 ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη), Β3 ΓΑΛΛΙΚΑ (Β Τάξη) από 8/2 έως και 19/2
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Γ1 (Γ Τάξη), Δ1 (Δ Τάξη) από 8/2 έως και 21/2
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΑ – ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
2o πρωινό (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), προαιρετικο ολοημερο (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 8/2 έως και 21/2
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Β3 (Β Τάξη), Γ4 (Γ Τάξη) από 8/2 έως και 21/2
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Β1 (Β Τάξη) από 8/2 έως και 19/2
Γ4 (Γ Τάξη) από 9/2 έως και 22/2
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕΣ – ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ
Αγγλικά Δ τάξη (Δ Τάξη), Δ τάξη (Δ Τάξη), Ζ0*Δ2 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ2 (Δ Τάξη), Ζ2*Δ2 (Δ Τάξη), ΖΕΠΔ (Δ Τάξη), Πρωινήζώνη Δ (Δ Τάξη) από 8/2 έως και 21/2
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α2 (Α Τάξη) από 5/2 έως και 18/2
Α3 (Α Τάξη) από 12/2 έως και 25/2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΛΕ
Α2 (Α Τάξη) από 5/2 έως και 18/2
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ3 (Γ Τάξη), Γ3 ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ Τάξη) από 8/2 έως και 19/2
Γ5 (Γ Τάξη), Γ7 (Γ Τάξη) από 4/2 έως και 17/2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Γ2 (Γ Τάξη), Γ2 Αγγλικών (Γ Τάξη) από 3/2 έως και 12/2
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Β (Β Τάξη) από 3/2 έως και 17/2
Γ (Γ Τάξη) από 11/2 έως και 24/2
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ – ΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
Β1 (Β Τάξη) από 3/2 έως και 16/2
ΣΤ ΓΑΛΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη) από 8/2 έως και 21/2
70ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 1/2 έως και 12/2
76ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΛΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 1/2 έως και 14/2
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