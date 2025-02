Kόστος στέγασης: Στα «μαύρα» βάφτηκε η Ελλάδα στον χάρτη της ΕΕ

Στο τελευταίο infographic που ανάρτησε το ευρωκοινοβούλιο στα social media, για το κόστος στέγασης στην ΕΕ, η Ελλάδα ξεχωρίζει, βαμμένη στα μαύρα. Είναι το χρώμα που αντιστοιχεί στο ανώτερο άκρο της ποσοστιαίας κλίμακας για το πόσα ξοδεύουν οι Ευρωπαίοι για στέγαση, σε αναλογία με το διαθέσιμο εισόδημα σε κάθε χώρα.

Δεν είναι κάτι που δεν ξέραμε, αλλά κάτι που και να θέλαμε δεν μας αφήνουν να ξεχάσουμε. Κατά μέσο όρο οι κάτοικοι της Ελλάδας δαπανούν το 35,2% του διαθέσιμου εισοδήματος για ενοίκιο ή δόσεις στεγαστικών δανείων, κοινόχρηστα, πάγιους λογαριασμούς – ρεύμα, νερό, θέρμανση κ.λπ., όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 19,7%.

«Πρωτιά» της Ελλάδας στο κόστος στέγασης

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το κόστος στέγασης είναι από το 2023, όμως δεν αναμένονται δραματικές αλλαγές το 2024. Αν λάβουμε υπόψιν την αύξηση των ενοικίων και των τιμών ακινήτων το 2024 (7,8% και 8,8% αντίστοιχα σύμφωνα με τον δείκτη SPI), και τον πληθωρισμό στη στέγαση (3,7% τον Δεκέμβριο με βάση την ΕΛΣΤΑΤ), το πιθανότερο είναι ότι παρά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος (5,6% στο 9μηνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ), τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να είναι από τα πλέον επιβαρυμένα στην ΕΕ ως προς το κόστος στέγασης.

Τα νέα στοιχεία όμως που κομίζει το Ευρωκοινοβούλιο δεν αφορούν καθαυτές τις στατιστικές, όσο την ανάλυση για τις αιτίες της αύξηση των τιμών στα ακίνητα, αλλά και τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα

10.6% of households in cities and 7% of households in rural areas in the EU spent more than 40% of their income on housing.

To tackle this, Parliament has established a new special committee to propose solutions.

