Kraken: Το ECDC βλέπει επικράτηση σε δύο μήνες – Συστάσεις για τήρηση μέτρων

H υποπαραλλαγή XBB.1.5 τoυ κοροναϊού, γνωστή και ως Kraken, θα μπορούσε να επικρατήσει στην Ευρώπη σε ένα με δύο μήνες, δείχνουν τα μαθηματικά μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι «χαμηλός», όμως οι ευάλωτες ομάδες και οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν «μέτριο ως υψηλό» ρίσκο, εκτιμά το ECDC σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η βαρύτητα της λοίμωξης από XBB.1.5 διαφέρει σε σχέση με προηγούμενες υποπαραλλαγές της Όμικρον», επισημαίνει.

Ωστόσο η εξάπλωση της Kraken είναι εκρηκτική, περίπου 12% ταχύτερη σε σχέση με προηγούμενα στελέχη, σύμφωνα με στοιχεία από τις ΗΠΑ όπου ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά το στέλεχος τον Οκτώβριο. Στις βορειοανατολικές πολιτείες βαίνει ήδη προς επικράτηση.

Στην Ευρώπη, η αναλογία της XBB.1.5 στα κρούσματα Covid-19 ήταν χαμηλή, κάτω από 2,5%, τις τελευταίες δύο εβδομάδες του 2022, τελευταία περίοδο για την οποία υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις. Πιθανώς έχει αυξηθεί έκτοτε.

Την Πέμπτη, τα ECDC αναγνώρισαν την Kraken ως «παραλλαγή ενδιαφέροντος».

Την ίδια μέρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι «μαζί με την BQ.1, η ΧΒΒ είναι οι παραλλαγές με την μεγαλύτερη αντίσταση στα αντισώματα μέχρι σήμερα», κάτι που σημαίνει ότι διαφεύγει πιο εύκολα από την ανοσία που προσφέρει ο εμβολιασμός ή η λοίμωξη.

Συστάσεις στις χώρες-μέλη

Στην ανακοίνωση για την εκτίμηση κινδύνου, το ECDC παραθέτει στις κυβερνήσεις της ΕΕ μια σειρά από «επιλογές» για τη διαχείριση της κατάστασης, όπως την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης με τις επικαιροποιημένες αναμνηστικές δόσεις για την Όμικρον.

Ακόμα, συστήνεται η «χρονικά περιορισμένη» εφαρμογή μέτρων όπως οι μάσκες προσώπου και η τηλεργασία.

Το ECDC τονίζει ακόμα ότι οι Αρχές πρέπει να εντείνουν τους γενετικούς ελέγχους για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του XBB.1.5 και τυχόν άλλων στελεχών.

Threat Assessment Brief: Implications for the EU/EEA of the spread of the #SARSCoV2 #Omicron XBB.1.5 sub-lineage.

Overall level of risk is low for the EU/EEA general population; moderate to high for vulnerable individuals.

Read:https://t.co/e7e3iGVlRj#COVID19 pic.twitter.com/X5tuUw53zF

— ECDC (@ECDC_EU) January 13, 2023