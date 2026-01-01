ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χιονίζει στα ορεινά – Στα λευκά περιοχές πάνω από τα Ανώγεια

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οδοιπορικό πάνω από τα Ανώγεια έκανε ο Γιώργος Νταγιαντάς και όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο του, τα ορεινά έχουν ντυθεί στα λευκά.

Την ίδια ώρα, στο Οροπέδιο Λασιθίου, σύμφωνα με ενημέρωση από τους κατοίκους, απο το πρωί ρίχνει χιονόνερο και η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 4 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.https://www.ekriti.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το phaistonews.gr κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του...

0
Το iraklionews.gr και το phaistonews.gr κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα...

Στ. Αρναουτάκης: «Η ενότητα της Κρήτης είναι...

0
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Π.Ε....

Το phaistonews.gr κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του...

0
Το iraklionews.gr και το phaistonews.gr κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα...

Στ. Αρναουτάκης: «Η ενότητα της Κρήτης είναι...

0
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Π.Ε....
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Οι ευχές του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για το 2026
Επόμενο άρθρο
Στ. Αρναουτάκης: «Η ενότητα της Κρήτης είναι η δύναμή μας. Το 2026 σε πλήρη εξέλιξη ο ΒΟΑΚ και τα μεγάλα έργα»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST