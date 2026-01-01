Κρήτη: Χιονίζει στα ορεινά – Στα λευκά περιοχές πάνω από τα Ανώγεια

Οδοιπορικό πάνω από τα Ανώγεια έκανε ο Γιώργος Νταγιαντάς και όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο του, τα ορεινά έχουν ντυθεί στα λευκά.

Την ίδια ώρα, στο Οροπέδιο Λασιθίου, σύμφωνα με ενημέρωση από τους κατοίκους, απο το πρωί ρίχνει χιονόνερο και η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 4 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.https://www.ekriti.gr/