Κρήτη:Διπλή διεθνή βράβευση για την αλυσίδα «The Noverian Hotels» της CHC Group , στα International Travel Awards 2025

Με μια διπλή, διεθνή βράβευση στα International Travel Awards 2025 για το The Noverian Antama Organic, Beach Resort Chania και το The Noverian Scenic Crete 5*, Hilltop Villa Resort & Spa, η CHC Group συνεχίζει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της τουριστικής αγοράς υψηλού επιπέδου.

Όπως έγινε γνωστό, έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μιας σχολαστικής διαδικασίας ψηφοφορίας και αυστηρής αξιολόγησης από εξειδικευμένη κριτική επιτροπή, η CHC Group κατέκτησε διεθνείς διακρίσεις για το 2025:

• Με το The Noverian Antama Organic Beach Resort Chania στις κατηγορίες Best Beach Retreat σε διεθνές επίπεδο και Best Beachfront Resort σε εθνικό επίπεδο.

• Με το The Noverian Scenic Crete 5*, Hilltop Villa Resort & Spa στις κατηγορίες Best Eco/Green Villa Resort σε διεθνές επίπεδο & Best Hideaway Villa Resort σε εθνικό επίπεδο.

Οι νέες αυτές διπλές διακρίσεις, αντανακλούν την αξιοσημείωτη εξυπηρέτηση και τις ευχάριστες εμπειρίες των επισκεπτών των ξενοδοχείων, αλλά και την ευρύτερη ανταπόκριση στα υψηλά πρότυπα της τουριστικής αγοράς, όπως καταγράφεται στις ψήφους της κριτικής επιτροπής.

Ο Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της CHC Group Ζαχαρίας Α. Χνάρης σε δήλωσή του τόνισε: «Δυο ακόμη σημαντικές διακρίσεις για τον Όμιλό μας, με 4 νέα βραβεία σε 2 από τα ξενοδοχεία της αλυσίδας μας «The Noverian Hotels», που μας δείχνουν ότι βαδίζουμε στον σωστό δρόμο: Αυτόν της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλους τους επισκέπτες μας, στη μέγιστη εξυπηρέτηση και στη δημιουργία πραγματικά μοναδικών αναμνήσεων από την παραμονή τους στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία μας, στα Χανιά και τα Μάλια.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι μας τίμησαν με την ψήφο τους, καθώς επίσης και τα μέλη της κριτικής επιτροπής για την αξιολόγησή τους. Ευχαριστώ επίσης και τους συνεργάτες μου στην CHC Group, που όλα αυτά τα χρόνια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, λειτουργώντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, υπηρετώντας τον τουριστικό κλάδο με τις αρχές και τη συνέπεια που ο Όμιλός μας πρεσβεύει από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του. Προχωράμε δυναμικά και πάντα μπροστά!».

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουνίου 2025 στο Movenpick Grand Albustan Hotel, στο Dubai, σε μία μεγαλοπρεπή τελετή.

Τα International Travel Awards 2025

Πρόκειται για βραβεία αριστείας τα οποία εστιάζονται και αξιολογούν κορυφαία επιτεύγματα στον ευρύτερο ταξιδιωτικό κλάδο.

Τα International Travel Awards αναγνωρίζουν και βραβεύουν εταιρείες με κορυφαίες επιδόσεις στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, ενώ σε αυτά συμμετέχουν περισσότερα από 5.000 διεθνή brands από τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Ευρώπη, την Αφρική, την Αμερική και την Ωκεανία.

Η αναγνώριση που έρχεται μέσω των International Travel Awards, ενισχύει το κύρος και την φήμη κάθε brand, συμβάλλει στην διεθνή αναγνώριση κάθε εταιρείας σύμφωνα με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προβάλει σε παγκόσμιο επίπεδο τους προορισμούς και ανοίγει νέους δρόμους στον τουριστικό χάρτη.