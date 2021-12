Κρήτη:Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και στον τουρισμό

Μια ολιστική προσέγγιση και ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός βιώσιμου τουρισμού σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που θα συνδυάζει την βιώσιμη διαχείριση των πόρων με την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη, είναι η απάντηση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τους περιορισμένους φυσικούς πόρους, που κάνουν τα νησιά της Μεσογείου ακόμα πιο ευάλωτα.

Αυτό τόνισε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης επί Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Γιώργος Αλεξάκης στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης με τη συνεργασία της Ένωσης Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INCIRCLE.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, τόνισε την ανάγκη της εκπαίδευσης στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα βοηθήσει τον τόπο να έρθει ένα βήμα πιο κοντά στην αειφορία.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, η Προϊσταμένη της ΕΥΔ – ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2021-2027 Μ. Κασσωτάκη αναφέρθηκε στις δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027 επισημαίνοντας τη σημασία της Κυκλικής Οικονομίας, ως παραμέτρου για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τόνισε, ακόμη, ότι η Κυκλική Οικονομία εντάσσεται σε ένα από τους 8 τομείς προτεραιότητας της Έξυπνης Εξειδίκευσης και ότι περικλείει και τον ευφυή και πράσινο τουρισμό.

Εκ μέρους της ALPHA BANK, ο κ. Παναγιώτης Τζίμας, Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Καταστημάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Νήσων, παρουσίασε σχετικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν και θα τρέξουν μέσω των τραπεζών για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, όπως το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και Αναπτυξιακά Προγράμματα όπως ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό. Εκ μέρους του Metaxa Hospitality Group, ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης, Marketing and PR Director, παρουσίασε με συγκριμένα παραδείγματα, ενέργειες για τη διαφύλαξη του νερού, ΑΠΕ, συστήματα παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μετατροπή υπολειπόμενων τροφίμων σε τρόφιμα για ζώα/κατοικίδια κ.α.

Εκ μέρους των Sustainability @Cocomat Hotels, ο κ. Paul Ευμορφίδης CEO COCO-MAT, αναφέρθηκε στις προσωπικές του εμπειρίες που τον οδήγησαν σε αειφόρες ιδέες, οι οποίες έχουν βάλει τον όμιλο στα σαλόνια της οικολογικής Ευρώπη και με γλαφυρό τρόπο ενέπνευσε τους συμμετέχοντες ως πολίτης του κόσμου και το doing good by doing well.

Εκ μέρους των ξενοδοχείων CACTUS, η κα Εύα Μπορμπουδάκη, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρουσίασε με παραδείγματα τη δέσμευση εργαζομένων, προμηθευτών, επισκεπτών και κοινωνίας σε θέματα αειφορίας.

Την ημερίδα έκλεισε, ο κ. Ιωάννης Πετρακάκης, Διευθυντής της Μονάδας Βιοαερίου της Βιοενεργειακής Κρήτης Α.Ε , ο οποίος μίλησε για συνέργειες ανάμεσα στην εταιρεία και τον ξενοδοχειακό κλάδο προς μια κυκλική οικονομία.

Συντονίστρια της συζήτησης κατά το πρώτο μέρος ήταν η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών Βασιλική Μαδούλκα, ενώ στο δεύτερο μέρος τη συζήτηση συντόνιζε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης επί Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης.