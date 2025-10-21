ΚΡΗΤΗ Έφυγε ο Κρητικός “δάσκαλος των δασκάλων”

Ο Γιώργος Φυσάκης σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.
Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 93 ετών, ο Γιώργος Φυσάκης, ο ιστορικός αγωνιστής, δάσκαλος και πρώτος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).
Η πολιτική κηδεία του έγινε σήμερα Τρίτη στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.
“Ο Γιώργος Φυσάκης -σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ- σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Μαθηματικός με βαθύτατες ανησυχίες, σμίλευε τις ψυχές των μαθητών του με αξίες και ιδανικά. Γεννήθηκε τον Φλεβάρη του 1932 στην Επισκοπή Χανίων, το δεύτερο από τα 7 παιδιά της οικογένειας του Παυλή και της Κορίνας Φυσάκη. Είχε έντονες μνήμες από την εισβολή των ναζί στην Κρήτη.
«Ξάφνου μαύρισε ο ουρανός, κοίταξα πάνω και είδα εκατοντάδες αεροπλάνα, τα πέρασα για εγγλέζικα, άρχισα να χαιρετώ, αλλά εκείνα έριξαν βόμβες, άνθρωποι ούρλιαζαν, παιδιά πέθαιναν κι εγώ να αναρωτιέμαι: Μα, καλά, δεν καλλιεργούν κι αυτοί αμπέλια; Ποτέ δεν έλυσα την πρώτη μεταφυσική μου απορία…».
Ξεκίνησε την υπηρεσία του στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη Νάξο, στη Σχολή Ουρσουλινών. Εκεί τον βρήκε η Χούντα των Συνταγματαρχών που τον είχε στο στόχαστρο για τις δημοκρατικές του ιδέες και την κοινωνική του δράση. «Έχει το χάρισμα της πειθούς και γι’ αυτό είναι λίαν επικίνδυνος» έγραφε ο φάκελος που αιτιολογούσε την απόλυσή του. Όπως περιέγραφε η Αρετή Αθανασίου 26 χρόνια πριν στη εφημερίδα «Τα Νέα» για την απομάκρυνση του Φυσάκη από το σχολείο τον Ιανουάριο του 1968:
Μπήκε σε όλες τις τάξεις, στάθηκε μπροστά στους μαυροπίνακες. Και άφησε, αυτός ο δυσλεκτικός, που ποτέ δεν μπορούσε να καταγράψει σκέψεις παρά μόνο να τις εκφέρει, γραμμένο ανορθόγραφα, με άσπρη κιμωλία, το μήνυμα:
«Να θυμάστε πάντα τις συζητήσεις και αναζητήσεις μας. Να αντιστέκεστε! Και να επιλέγετε από τις γραμμές την ίσια! Και από το φως, το φως του ήλιου…».
Έτσι θα τον θυμόμαστε. Αγέρωχο, με το τσιμπούκι του στο χέρι, με το βλέμμα του να ατενίζει το μέλλον της εκπαίδευσης, τις θάλασσες της αγαπημένης του Κρήτης, τους συναδέλφους του, τους μαθητές του. Και δεν ξεχνάμε την ρήση του που έχει περάσει στην ιστορία του κλάδου μας:
«Οι ιδιοκτήτες παλεύουν με τα λεφτά τους για τα λεφτά τους, οι εκπαιδευτικοί παλεύουν με τους αγώνες τους για την παιδεία».
Μετά τη Μεταπολίτευση, ο Γιώργος Φυσάκης ήταν από τους ιδρυτές της ΟΙΕΛΕ, οργανώνοντας τον κλάδο με αρχές που παραμένουν ακλόνητες.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ