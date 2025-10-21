ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ Έφυγε ο Κρητικός “δάσκαλος των δασκάλων”

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Γιώργος Φυσάκης σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 93 ετών, ο Γιώργος Φυσάκης, ο ιστορικός αγωνιστής, δάσκαλος και πρώτος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).

Η πολιτική κηδεία του έγινε σήμερα Τρίτη στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.

“Ο Γιώργος Φυσάκης -σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ- σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Μαθηματικός με βαθύτατες ανησυχίες, σμίλευε τις ψυχές των μαθητών του με αξίες και ιδανικά. Γεννήθηκε τον Φλεβάρη του 1932 στην Επισκοπή Χανίων, το δεύτερο από τα 7 παιδιά της οικογένειας του Παυλή και της Κορίνας Φυσάκη. Είχε έντονες μνήμες από την εισβολή των ναζί στην Κρήτη.

«Ξάφνου μαύρισε ο ουρανός, κοίταξα πάνω και είδα εκατοντάδες αεροπλάνα, τα πέρασα για εγγλέζικα, άρχισα να χαιρετώ, αλλά εκείνα έριξαν βόμβες, άνθρωποι ούρλιαζαν, παιδιά πέθαιναν κι εγώ να αναρωτιέμαι: Μα, καλά, δεν καλλιεργούν κι αυτοί αμπέλια; Ποτέ δεν έλυσα την πρώτη μεταφυσική μου απορία…».

Ξεκίνησε την υπηρεσία του στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη Νάξο, στη Σχολή Ουρσουλινών. Εκεί τον βρήκε η Χούντα των Συνταγματαρχών που τον είχε στο στόχαστρο για τις δημοκρατικές του ιδέες και την κοινωνική του δράση. «Έχει το χάρισμα της πειθούς και γι’ αυτό είναι λίαν επικίνδυνος» έγραφε ο φάκελος που αιτιολογούσε την απόλυσή του. Όπως περιέγραφε η Αρετή Αθανασίου 26 χρόνια πριν στη εφημερίδα «Τα Νέα» για την απομάκρυνση του Φυσάκη από το σχολείο τον Ιανουάριο του 1968:

Μπήκε σε όλες τις τάξεις, στάθηκε μπροστά στους μαυροπίνακες. Και άφησε, αυτός ο δυσλεκτικός, που ποτέ δεν μπορούσε να καταγράψει σκέψεις παρά μόνο να τις εκφέρει, γραμμένο ανορθόγραφα, με άσπρη κιμωλία, το μήνυμα:

«Να θυμάστε πάντα τις συζητήσεις και αναζητήσεις μας. Να αντιστέκεστε! Και να επιλέγετε από τις γραμμές την ίσια! Και από το φως, το φως του ήλιου…».

Έτσι θα τον θυμόμαστε. Αγέρωχο, με το τσιμπούκι του στο χέρι, με το βλέμμα του να ατενίζει το μέλλον της εκπαίδευσης, τις θάλασσες της αγαπημένης του Κρήτης, τους συναδέλφους του, τους μαθητές του. Και δεν ξεχνάμε την ρήση του που έχει περάσει στην ιστορία του κλάδου μας:

«Οι ιδιοκτήτες παλεύουν με τα λεφτά τους για τα λεφτά τους, οι εκπαιδευτικοί παλεύουν με τους αγώνες τους για την παιδεία».

Μετά τη Μεταπολίτευση, ο Γιώργος Φυσάκης ήταν από τους ιδρυτές της ΟΙΕΛΕ, οργανώνοντας τον κλάδο με αρχές που παραμένουν ακλόνητες.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

25χρονη κατάπιε κουτάλι – Έφτασε από τη...

0
Η 25χρονη είναι καλά στην υγεία της και η...

Τραγικό τέλος για 60χρονο εργάτη στο Γιόφυρο

0
Υπέστη ανακοπή ενώ εκτελούσε εργασίες σε εργοτάξιο. Ακόμα ένα εργατικό...

25χρονη κατάπιε κουτάλι – Έφτασε από τη...

0
Η 25χρονη είναι καλά στην υγεία της και η...

Τραγικό τέλος για 60χρονο εργάτη στο Γιόφυρο

0
Υπέστη ανακοπή ενώ εκτελούσε εργασίες σε εργοτάξιο. Ακόμα ένα εργατικό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Γιάννης Κεφαλογιάννης: Η εκπαίδευση ως επένδυση ζωής αποτελεί πολιτική επιλογή για τον Μυλοπόταμο
Επόμενο άρθρο
Τραγικό τέλος για 60χρονο εργάτη στο Γιόφυρο
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηλεκτρικό ρεύμα: Το ρεύμα ανεβαίνει τα κόκκινα τιμολόγια έρχονται

ΠΚ team ΠΚ team -
Το χάσμα τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα με τη Δυτική...

Ογκολογικοί ασθενείς: Ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με μελέτη η αίσθηση της μοναξιάς συνδέεται με...

Τέμπη: Ορίστηκε ο χώρος στον οποίο θα εκδικαστεί η υπόθεση του δυστυχήματος

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόκειται για το πρώην συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας...

25χρονη κατάπιε κουτάλι – Έφτασε από τη Σαντορίνη στο ΠαΓΝΗ με το πλοίο της γραμμής

ΠΚ team ΠΚ team -
Η 25χρονη είναι καλά στην υγεία της και η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST