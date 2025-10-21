Γιάννης Κεφαλογιάννης: Η εκπαίδευση ως επένδυση ζωής αποτελεί πολιτική επιλογή για τον Μυλοπόταμο
Άρθρο του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτή Ρεθύμνου, Γιάννη Κεφαλογιάννη
Η παιδεία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η κοινωνία μας. Η στήριξη της εκπαίδευσης δεν είναι μια απλή δημόσια υπηρεσία ούτε μια λογιστική καταγραφή στο κράτος. Είναι μια βαθιά συλλογική δέσμευση να δοθούν στα παιδιά τα εφόδια για να σταθούν με αξίες, γνώση και αυτοπεποίθηση σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είναι μια γενναία πολιτική απόφαση, γιατί κάθε επένδυση στην εκπαίδευση δεν αποδίδει άμεσα, αλλά δικαιώνεται σε βάθος χρόνου, όταν οι μαθητές του σήμερα γίνουν οι πολίτες του αύριο.
Με αφορμή τα πρόσφατα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου, μας δόθηκε η δυνατότητα να αναδείξουμε μια άλλη εικόνα για τον Μυλοπόταμο. Όχι την εικόνα που συχνά σχηματίζεται από στερεότυπα και εύκολες γενικεύσεις, αλλά την εικόνα ενός τόπου που δημιουργεί, που εξελίσσεται, που παραμένει ζωντανός και δραστήριος. Σε μια Ελλάδα που δοκιμάζεται από το δημογραφικό, ο Μυλοπόταμος ανήκει στις ελάχιστες περιοχές όπου οι γεννήσεις εξακολουθούν να υπερβαίνουν τους θανάτους. Αυτό δείχνει πως η κοινωνία του Μυλοποτάμου διατηρεί μια σπάνια ζωντάνια και μια προοπτική που η πολιτεία έχει χρέος να στηρίξει με έργα και πράξεις.
Το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου, 2.500 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 150 μαθητών, δεν είναι απλώς μια σύγχρονη υποδομή. Είναι σύμβολο της συνεργασίας κράτους, Περιφέρειας και Δήμου, σύμβολο μιας κοινής προσπάθειας που παράγει καρπούς. Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον Μυλοπόταμο. Το Γυμνάσιο Περάματος αναβαθμίστηκε, τα Δημοτικά Σχολεία Περάματος, Γαράζου και Αγυιάς απέκτησαν νέες και πιο λειτουργικές υποδομές, ιδρύθηκε το Εσπερινό ΓΕΛ Μελιδονίου, ενώ ενισχύθηκαν το Λύκειο Πανόρμου, το Λύκειο Περάματος και το ΕΠΑΛ Γαράζου. Μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» διατέθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ, με πρόσθετη χρηματοδότηση 700 χιλιάδων ευρώ, για τη συντήρηση σχολικών μονάδων, αθλητικών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ.
Όμως η παιδεία δεν είναι μόνο οι αίθουσες και τα κτίρια. Είναι πρωτίστως οι άνθρωποι που τις γεμίζουν με φωνές και παραδείγματα. Από το 2019 η κυβέρνηση έσπασε μια δεκαετία αδράνειας και προχώρησε σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Στο Ρέθυμνο οι μόνιμοι διορισμοί ξεπέρασαν τους 800, ενώ οι προσλήψεις αναπληρωτών ξεπέρασαν τις 2.200. Στον Μυλοπόταμο ειδικότερα, από το 2019 έως σήμερα διορίστηκαν περισσότεροι από 120 μόνιμοι και πάνω από 1.000 αναπληρωτές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ στη δευτεροβάθμια ξεπερνούν τους 300 οι μόνιμοι και τους 400 οι αναπληρωτές. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη συνέπεια με την οποία στηρίξαμε το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης, δίνοντας λύσεις σε ανάγκες που έμεναν για χρόνια ακάλυπτες. Δεν είναι απλοί αριθμοί. Είναι άνθρωποι που μπήκαν στις τάξεις, που κράτησαν ανοιχτά τα σχολεία, που διαμόρφωσαν συνειδήσεις και στηρίζουν το μέλλον των παιδιών μας. Παράλληλα, με τον χαρακτηρισμό των σχολείων του ορεινού όγκου ως δυσπρόσιτων, δόθηκαν τα αναγκαία κίνητρα ώστε τα απομακρυσμένα σχολεία μας να αποτελούνεπιλογή για τους εκπαιδευτικούς.
Οι πράξεις αυτής της κυβέρνησης στέλνουν ένα σαφές μήνυμα για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον του τόπου. Ο Μυλοπόταμος, με τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητά του, δείχνει ότι η παιδεία είναι η πιο ουσιαστική επένδυση ζωής. Τα εγκαίνια του Δημοτικού Πανόρμου αποτελούν σύμβολο αυτής της πορείας και υπενθυμίζουν ότι η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε το αύριο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι βάζει την παιδεία στο κέντρο των πολιτικών της επιλογών. Ως Υπουργός και Βουλευτής του Ρεθύμνου, δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε με σοβαρότητα, συνέπεια και αποφασιστικότητα να επενδύουμε στα παιδιά μας. Γιατί σε αυτά βρίσκεται η δύναμη και η προοπτική του τόπου μας.
