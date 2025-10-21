ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πρόσκληση σε Ρακοκάζανο για καλό σκοπό από το Ροταριανό Όμιλο

Μια σταγόνα ρακί… μπορεί να γίνει πράξη αγάπης!
Ο Ροταριανός Όμιλος Ηρακλείου σας προσκαλεί σε ένα αυθεντικό Ροταριανό Ρακοκάζανο, με μουσική, γλέντι και χαμόγελα — για να στηρίξουμε μαζί τα παιδιά που μας χρειάζονται. 💛
📅 Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
📍 Στο Αλάγνι – Καζάνι του Λεωνίδα
🕐 Ώρα 1 το μεσημέρι
💶 Πρόσκληση: 20€
🎗️ Τα έσοδα θα διατεθούν για την συντήρηση του κτιρίου του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου.
📞 Κλείσε θέση τώρα: 6971750473
Έλα να πιούμε ρακή, να γελάσουμε και να προσφέρουμε μαζί!

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία...

0
Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους...

Ηράκλειο:Συνάντηση Λευτέρη Αυγενάκη με τον Γενικό Γραμματέα...

0
Προς δίκαιη & νόμιμη ρύθμιση των προστίμων στο Καλαμάκι...

