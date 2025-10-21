Ηράκλειο: Πρόσκληση σε Ρακοκάζανο για καλό σκοπό από το Ροταριανό Όμιλο

Μια σταγόνα ρακί… μπορεί να γίνει πράξη αγάπης!

Ο Ροταριανός Όμιλος Ηρακλείου σας προσκαλεί σε ένα αυθεντικό Ροταριανό Ρακοκάζανο, με μουσική, γλέντι και χαμόγελα — για να στηρίξουμε μαζί τα παιδιά που μας χρειάζονται. 💛

📅 Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

📍 Στο Αλάγνι – Καζάνι του Λεωνίδα

🕐 Ώρα 1 το μεσημέρι

💶 Πρόσκληση: 20€

🎗️ Τα έσοδα θα διατεθούν για την συντήρηση του κτιρίου του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου.

📞 Κλείσε θέση τώρα: 6971750473

Έλα να πιούμε ρακή, να γελάσουμε και να προσφέρουμε μαζί!