Ηράκλειο:Συνάντηση Λευτέρη Αυγενάκη με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, τον Δήμαρχο Φαιστού και εκπροσώπους Συλλόγου Επαγγελματιών Καλαμακίου

Προς δίκαιη & νόμιμη ρύθμιση των προστίμων στο Καλαμάκι Φαιστού

Συνάντηση Λευτέρη Αυγενάκη με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, τον Δήμαρχο Φαιστού και εκπροσώπους Συλλόγου Επαγγελματιών Καλαμακίου

Ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, κ. Αθανάσιο Τσιούρα, παρουσία του Δημάρχου Φαιστού, κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Γιάννη Φασομυτάκη, καθώς και εκπροσώπους του Συλλόγου Επαγγελματιών της Περιοχής, Μιχάλη Πρωτογεράκη, Δημήτρη Τσαφαντάκη, Αριστείδη Τσαγκαράκη, Μιχάλη Τζωρτζακάκη και Εμμανουήλ Κυραλάκη.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η αναζήτηση δίκαιης και εφαρμόσιμης λύσης στο ζήτημα των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Καλαμάκι του Δήμου Φαιστού (ΠΕ Ηρακλείου).

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, με κοινό στόχο την εξεύρεση μιας ρεαλιστικής λύσης που θα συνδυάζει τη διασφάλιση της νομιμότητας με τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας σε μια τουριστικά αναπτυσσόμενη περιοχή όπως το Καλαμάκι.

Ο κ. Αυγενάκης, συνεχίζοντας τη διαρκή προσπάθειά του για την επίλυση του θέματος — η οποία ξεκίνησε ήδη από τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 με σχετική επιστολή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών — τόνισε την ανάγκη να υπάρξει προσεκτική θεσμική ρύθμιση που θα αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και θα αποτρέπει τη δυσανάλογη επιβάρυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, «οι άνθρωποι του τουρισμού και της εστίασης στον Δήμο Φαιστού κρατούν ζωντανό τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της περιοχής. Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα νόμιμο και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας αναγνώρισε τη σοβαρότητα του ζητήματος και εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου 5092/2024, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με πρόθεση από όλες τις πλευρές να παραμείνουν σε ανοιχτή και τακτική επικοινωνία, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και αναμένοντας τα επόμενα βήματα για τη θεσμική επίλυση του ζητήματος.